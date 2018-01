In der Winterpause wollte Rot-Weiß Erfurts Trainer Stefan Emmerling eigentlich neue Spieler begrüßen. Einen Flügelspieler hätte er gerne gehabt, vielleicht auch einen Mann fürs defensive Mittelfeld. Doch daraus wurde nichts.

Dabei hätte der Tabellenletzte der dritten Liga Verstärkungen bitter nötig. Vor dem Start der Rest-Rückrunde haben die Thüringer gerade mal zwölf Punkte auf dem Konto. Nur zehn Tore hat die Erfurter Offensive zustande gebracht. Sechs Zähler beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Am ersten Spieltag nach der Pause geht es am Montag (22.01.2018) ausgerechnet gegen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg. Dem Traditionsverein droht der Absturz. Dabei ist Erfurt Drittliga-Dino. Rot-Weiß ist der einzige Klub, der seit der Gründung im Jahr 2008 immer mit dabei war.

Drei Spieler mussten gehen

Nun muss es der aktuelle Kader richten. Den hat Emmerling sogar noch ausgesiebt. Mit Christoph Menz, Berkay Dabanli und Samir Benamar plant der 51-Jährige nicht mehr. Menz ist bei Fortuna Köln untergekommen, die beiden anderen können sich einen neuen Verein suchen. Die Mannschaft rücke so näher zusammen, heißt es in Erfurt. "Wir müssen in der Analyse schauen, wer die richtigen Spieler sind, um da unten rauszukommen" , hatte Emmerling zuvor gesagt. Er selbst muss wohl nicht um seinen Job bangen. Erst seit November 2017 ist Emmerling im Amt. Er ist nach Stefan Krämer und David Bergner schon der dritte Coach in dieser Saison.

"Aussichtslos ist das nicht"

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat er noch nicht aufgegeben. Das ist sein Job. "Aussichtlos ist das nicht. Wir haben sechs Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger. Und das auch noch gegen den Konkurrenten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz" , rechnet er vor und findet das Nachholspiel beim Tabellen-17. Preußen Münster am 30. Januar auch wesentlich spannender als die Partie gegen Magdeburg. Und auch in Sachen Kader ist er gelassen. Es ginge jetzt darum, "mit punktuellen Veränderungen mehr aus der Mannschaft herauszukitzeln."

Beispielloses Hickhack in der Führungsriege

Dass ein Spieler sich in diesen Tagen nicht dem FC Rot-Weiß Erfurt anschließt, mag man dem nicht verübeln. Denn der Klub gab nicht nur auf dem Platz ein schlechtes Bild ab. So trat Präsident Rolf Rombach im November nach einem beispiellosen Hickhack und einem Zerwürfnis mit dem Aufsichtsrat zurück. Rombach leitete die Geschicke des Vereins seit zwölf Jahren.

Der Vizepräsident, der Pressesprecher, zwei Aufsichtsratmitglieder und der Steuerberater warfen ebenfalls das Handtuch. Der neue Präsident heißt Frank Nowag, und der entließ erstmal Geschäftsstellenleiter Konstantin Krause und Sport-Manager Torsten Traub. Das gipfelte darin, dass am Ende keiner mehr da war, der die Spielergehälter auszahlen konnte.

Erdrückend hohe Schulden

Erfurt hat erdrückend hohe Schulden. "Es gibt viele Baustellen und viele unbezahlte Rechnungen" , sagt Nowag. Zuletzt war der Verein nicht imstande, die Miete für seine Geschäftsstelle zu zahlen. Wie hoch die Schulden des Klubs sind, weiß Nowag selbst nicht genau, von rund 6,5 Millionen Euro ist die Rede. Bei einer Mitgliederversammlung am 20. Januar sollen die Zahlen offengelegt werden.

Dabei geht es auch um die Zukunft des Vereins. Bis Ende Januar muss der Klub rund 1,5 Millionen Euro nachweisen, um Lizenzauflagen des DFB zu erfüllen. Bringt Erfurt das Geld nicht auf, droht ein Punktabzug. Zuletzt hatte Nowak die Stadt Erfurt um finanzielle Hilfe gebeten, war dort aber abgeblitzt. Möglich ist sogar, dass Rot-Weiß eine geregelte Insolvenz anmeldet. Dann bekommt der Klub neun Punkte abgezogen und der Abstieg in die Regionalliga wäre wohl besiegelt.

Trainingslager abgesagt

Unter diesen Voraussetzungen muss Emmerling das Team nun auf den sportlichen Abstiegskampf vorbereiten. Er selbst wusste, worauf er sich einließ. Von März 2010 bis August 2012 war er schon einmal Trainer in Erfurt. Die Schulden des Klubs sieht er gelassen, er hilft sogar beim Sparen. So sagte er das schon zugesagte Trainingslager in der Türkei ab. Wegen des guten Wetters könne das Team auch in Erfurt trainieren, sagte Emmerling mit dem Wissen, dass sich der Klub einen solchen Luxus schlichtweg nicht mehr leisten kann.

Hoffnung machten die Testspiele. Da blieb RWE gegen Nordhausen (1:1), Meuselwitz (3:0) und Aue (1:0) ungeschlagen. Emmerling hat zudem einen neuen Co-Trainer. Patrick Helmes kam vom 1. FC Köln. Und vielleicht klappt es ja doch noch mit dem ein oder anderen Zugang. So hat Erfurt zurzeit einige vereinslose Testspieler im Probetraining.

