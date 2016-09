Paderborn unterliegt Hansa - MSV will Spitze halten

MSV Duisburg - Chemnitzer FC (1. Platz - 13. Platz/ Samstag, 14 Uhr)

Nach neun Spieltagen grüßt der MSV Duisburg von der Tabellenspitze und liegt bei der "Mission Wiederaufstieg" im Soll. Im eigenen Stadion sind die Zebras ungeschlagen und haben bisher kein einziges Gegentor kassiert. MSV-Trainer Ilia Gruev erwartet mit dem Chemnitzer FC "ein starkes Team, das versuchen wird, die Sache spielerisch zu lösen". Bis auf Dan-Patrick Poggenberg (Bänderriss) kann Gruev personell aus dem Vollen schöpfen. Beim CFC steht Ex-Zebra Dennis Grote im Kader.

Sportfreunde Lotte - FSV Frankfurt (2. Platz - 16. Platz / Samstag, 14 Uhr)

Mit einem 0:2 in Halle ist die Siegesserie der Sportfreunde Lotte gerissen. Gegen den Absteiger FSV Frankfurt wollen die Sportfreunde in die Erfolgsspur zurückkehren. "Wir haben sehr selbstkritisch reagiert. Wir hatten große Probleme im Positionsspiel" , so Coach Ismail Atalan. Für Matthias Rahn (Gelbsperre) könnte Moritz Heyer auflaufen, zudem ist Andre Dej (Margen-Darm-Infekt) fraglich. "Frankfurt hat eine brutal erfahrene Mannschaft" , warnt Atalan. "Der FSV wird Fußball spielen".

Fortuna Köln - Hallescher FC (4. Platz - 11. Platz / Samstag, 14 Uhr)

Nach neun Spieltagen belegt Fortuna Köln den vierten Platz. Doch von Aufstiegschancen will Trainer Koschinat nichts wissen: "Ich finde es Blödsinn, aus den 16 Punkten abzuleiten, dass wir am Ende eine Aufstiegstruppe sein könnten" , sagte Koschinat dem "kicker". Am Samstag (01.10.2016) empfängt Köln den Halleschen FC. "Eine sehr unangenehme Mannschaft" , warnt Koschinat. Köln gelang zuletzt in Unterzahl ein Sieg in Großaspach, die Gäste sind seit vier Spielen ungeschlagen.

VfR Aalen - Preußen Münster (6. Platz - 19. Platz / Samstag, 14 Uhr)

Nach dem Befreiungsschlag gegen Bremen II (4:0) will Preußen Münster beim VfR Aalen nachlegen. Dabei muss das Team von Trainer Horst Steffen allerdings auf Torjäger Adriano Grimaldi (Oberschenkelverletzung) verzichten. Für ihn wird Tobias Rühle auflaufen. "Er ist in der Verfassung, Adriano zu ersetzen, ich habe da ein gutes Gefühl" , so Steffen. Gegen Aalen sollte sein Team "nicht allzu viele Freistöße zulassen und versuchen, die flexiblen Angriffe zu unterbinden".

Stand: 30.09.2016, 12:29