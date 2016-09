Münster gelingt Befreiungsschlag gegen Bremen

Preußen Münster - Werder Bremen II 4:0 (1:0)

Münster begann druckvoll und ging schnell in Führung: Nach Zuspiel von Jesse Weißenfels behielt Adriano Grimaldi (12.) im Duell mit Werder-Keeper Michael Zetterer die Nerven und schob zum 1:0 ein. Münster verteidigte konzentriert und lauerte auf Kontermöglichkeiten. Durch die schnellen Gegenangriffe kam die Elf von Preußen-Coach Horst Steffen zu weiteren Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben.

Unmittelbar nach der Pause legte Münster nach. Zunächst legte Weißenfels Torjäger Grimaldi (49.) das 2:0 auf. Drei Minuten später traf Sinan Tekerci zum 3:0 und nahm den Bremern endgültig den Wind aus dem Segel. In der 78. Minute krönte Tekerci seine Leistung mit einem Schlenzer in den Winkel - 4:0.

Hallescher FC - Sportfreunde Lotte 2:0 (1:0)

In einer hart unkämpften Partie hatte Lotte in der ersten Halbzeit die besseren Gelegenheiten, doch Halle ging mit einer Führung in die Pause: Schiedsrichter Martin Petersen hatte ein Lotter Handspiel im Strafraum gesehen. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Klaus Gjasula (40.) zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit gab es nach einem Foulspiel an Gjasula erneut Elfmeter für Halle, den Lottes Torwart Benedikt Fernandez (85.) parieren konnte. Als Lotte in der Schlussphase alles nach vorne warf, kamen die Gastgeber durch Martin Röser (88.) zum 2:0-Endstand.

SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln 2:3 (0:0)

Beide Mannschaften konzentrierten sich zunächst auf die Defensive, Torchancen waren Mangelware. Ab der 38. Minute spielte Köln nur noch zu zehnt: Nach einer Tätlichkeit sah Innenverteidiger Bone Uaferro die Rote Karte. Fortuna-Trainer Uwe Koschinat nahm Angreifer Serhat Koruk vom Feld und brachte Florian Hörnig für Uaferro.

Doch die Fortuna stand auch in Unterzahl kompakt. Nach einer Ecke traf der am langen Pfosten positionierte Lars Bender (65.) zum 1:0 für die Südstädter. Doch die Gastgeber schlugen zurück und glichen durch Nicolas Jülich (71.) aus. Knapp zwei Minuten nach dem 1:1 ging Köln durch Hamdi Dahmani (73.) erneut in Führung. Cauly Oliveira Souza (83.) beseitigte mit seinem Treffer zum 3:0 letzte Zweifel am Kölner Sieg.

Jahn Regensburg - SC Paderborn 3:0 (3:0)

Regensburg in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, die SCP -Spieler kamen fast immer einen Schritt zu spät. Nach starker Vorarbeit von Erik Thommy erzielte Marco Grüttner (23.) problemlos das 1:0. Vier Minuten später scheiterte Erfurts Kolja Pusch am Pfosten, doch in der 34. Minute erhöhte Jann George mit einem Schuss aus dem Rückraum auf 2:0. Nach dem 3:0 durch George (45.) war die Partie zur Halbzeit entschieden.

Nach der Pause bemühte sich Paderborn um den Anschluss, kam gegen die Regensburger Defensive aber kaum zu zwingenden Chancen. Stattdessen boten sich den Gastgebern weitere Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Rot-Weiß Erfurt - MSV Duisburg (Sonntag, 14 Uhr)