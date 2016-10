Duisburgs Minimalisten eilen der Konkurrenz davon

Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga das Maß der Dinge. Dank des Treffers von Simon Brandstetter zum 1:0 (1:0) über den Chemnitzer FC verlängerten die "Zebras" ihre glänzende Heimserie auf 13 Punkte und 7:0 Tore. Der Tabellenführer baute damit seinen Vorsprung auf das Verfolgerfeld auf vier Punkte aus.

Dichtes Tabellen-Gedränge hinter Duisburg

"Es ist ein schönes Gefühl an der Tabellenspitze zu sein, aber wir wissen auch, dass die Saison noch lang ist" , sagt Trainer Ilia Gruev. Hinter dem Ligaprimus drängen sich, angeführt vom VfR Aalen, acht Vertretungen, die nur durch einen Zähler voneinander getrennt sind.

Brandstetter war bereits das zweite Mal in Folge Matchwinner für den MSV, nachdem er schon am Wochenende zuvor das Siegtor zum 1:0 bei Rot-Weiß Erfurt erzielt hatte. "Sicherlich hätten wir auch ein zweites oder drittes Tor erzielen können. Im Endeffekt zählen aber die drei Punkte. Es ist schön, wenn man sich darauf verlassen kann, dass in der Defensive nichts anbrennt", sagte der 26 Jahre alte Stürmer.

Kaum Gegentore

Die MSV-Defensive ist die Grundlage des Erfolgs. Mit Ausnahme des 4:0-Sieges gegen den FSV Mainz 05 II gewannen die Meidericher die übrigen fünf Liga-Spiele mit nur einem Tor Differenz. In der Innenverteidigung strahlt Kapitän Branimir Bajic große Ruhe aus, seine nachlassende Schnelligkeit macht der 36-Jährige durch sein Stellungsspiel und seine Erfahrung wieder wett.

An seiner Seite hat Dustin Bomheuer, der in der letzten Spielzeit nur zu zehn Zweitligaeinsätzen kam, wieder zu alter Stärke gefunden. Auf den Außenpositionen machen Kevin Wolze und meist Nico Klotz den gegnerischen Flügelspielern das Leben schwer und bringen sich immer wieder in die Offensive ein. Im vergangenen Winter stand Klotz in Duisburg bereits auf dem Abstellgleis, doch MSV-Coach Ilia Gruev stellte Mittelfeldspieler Klotz auf die rechte Abwehrseite und bewies einmal mehr ein glückliches Händchen.

Schnellhardt zum Leistungsträger gereift

In der Mittelfeldzentrale harmonieren der vor der Saison fest vom SC Freiburg verpflichtete Tim Albutat ( "Ich fühle mich in Duisburg sehr wohl" ) und Fabian Schnellhardt, der in seinem Jahr bei Holstein Kiel zum Stammspieler reifte und die etwas offensivere Rolle übernimmt. Während anderen Zweitligisten bei einem Abstieg die Mannschaft auseinanderfällt und Leistungsträger den Verein verlassen, scheint sich bei den Zebras eine "Jetzt erst recht"-Mentalität gebildet zu haben.

Der Kader wurde weitgehend zusammengehalten und gezielt verstärkt. Dies gelang auch deshalb, weil der Etat nahezu den gleichen Umfang hat wie in der Vorsaison. Zudem sind viele Fans dem Klub in der 3. Liga treu geblieben, in der Zuschauertabelle belegt der MSV mit im Schnitt knapp 13.000 Besuchern Platz zwei hinter dem 1. FC Magdeburg.

Magere Torausbeute

Einziger Makel in der Bilanz der Duisburger Minimalisten ist die Chancenverwertung. In beinahe allen gewonnenen Partien - so auch gegen Chemitz - hatte der MSV zahlreiche Tormöglichkeiten, die teilweise fahrlässig vergeben wurden. Dies kostete den Klub letztendlich auch den Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Zweitligist Union Berlin.

Nach der Länderspiel-Pause wartet auf die Mannschaft von Trainer Gruev das Top-Spiel bei Jahn Regensburg (15.10.), das mit Siegen gegen Paderborn und in Osnabrück zuletzt wieder auf Platz vier vorgerückt war. Zuvor steht das Niederrheinpokal-Achtelfinale bei Oberligist KFC Uerdingen auf dem Programm (09.10.).

Stand: 03.10.2016, 14:17