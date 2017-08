3. Liga - Erster Saisonsieg für Sportfreunde Lotte

Die Sportfreunde Lotte haben am Sonntag (20.08.2017) mit einem 4:0 (2:0) gegen Carl-Zeiss Jena ihren ersten Saisonsieg in der 3. Liga gefeiert. Mit den Neuzugängen Michael Schulze, Adam Straith und Marcus Piossek in der Startelf bot Lotte vor 2.000 Zuschauern eine starke Leistung.

Andre Dej (33./Foulelfmeter) und Hamadi Al Ghaddioui (34.) stellten mit einem Doppelschlag noch vor der Pause die Weichen auf Sieg. Piossek mit einem Premierentreffer (50.) und erneut Al Ghiaddioui (74.) stellten den Endstand her.

Paderborn weiter auf Erfolgskurs

Am Samstag hatte der SC Paderborn seinen fünften Pflichtspiel-Sieg in Folge verbucht. Das Team von Trainer Steffen Baumgart gewann bei RW Erfurt mit 1:0 und belegt nun den zweiten Tabellenplatz. Sven Michel erzielte in der 34. Minute das "goldene Tor" für den SCP - allerdings war der Ball vorher bereits im Tor-Aus, was die Schiedsrichter nicht gesehen hatten.

Erfurt rannte zwar an, schaffte den Ausgleich gegen bessere Ostwestfalen aber nicht mehr. Nach einer Tätlichkeit sah Erfurts Jens Möckel in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Nach dem vierten "Dreier" in Folge zog der SCP nach Punkten (13) mit Tabellenführer Fortuna Köln gleich. Die Rheinländer hatten am Vorabend einen 4:0-Kantersieg gegen Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC gefeiert.