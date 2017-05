Preußen Münster auch in Chemnitz in Torlaune

Preußen mit mehr Effizienz vor dem Tor

Ganz anders das Team von Benno Möhlmann. Bereits in der 7. Spielminute gingen die Münsteraner mit 1:0 in Führung. Einen hohen Ball aus der eigenen Hälfte verlängerte Adriano Grimaldi in den Lauf von Martin Kobylanski, der dem Chemnitzer Torhüter aus kurzer Distanz keine Chance ließ. Das Tor gab den Westfalen Sicherheit, die nicht viel Mühe hatten, die Angriffsbemühungen der Chemnitzer zu unterbinden. "Wir haben nie in die Zweikämpfe gefunden", zog CFC-Torhüter Kevin Kunz nach dem Spiel ein ernüchterndes Fazit: "Das war eine Katastrophe".

Entscheidung durch Rizzi-Treffer

Die Entscheidung für Münster fiel dann in der 65. Minute kurios. Die gesamte CFC-Abwehr blieb bei einem hoch in den Strafraum gespielten Ball stehen und spekuliert wohl auf eine Abseitsposition von Michele Rizzi. Doch der Stürmer erreicht den Ball noch vor Kunz und spitzelte ihn artistisch über den Torwart zum 2:0 ins Tor. In der 73. Minute war es Adriano Grimaldi, der ebenfalls aus spitzem Winkel zum Endstand traf.

Mit dem 3:0-Erfolg zog Münster mit nunmehr 51 Punkten an den Chemnitzern vorbei und belegt zwei Spieltage vor Saisonende Tabellenplatz sieben.

Stand: 07.05.2017, 16:12