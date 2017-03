Wieder kein Sieg für SF Lotte

Das Team von Trainer Ismail Atalan kam am Dienstagabend (28.03.2017) in einem in einem Nachholspiel gegen Holstein Kiel nicht über ein 0:0 hinaus.

In einer intensiven und hart umkämpften Partie waren die Störche das spielerisch bessere Team. Lotte versuchte die Nachteile mit erhöhtem Einsatz auszugleichen. Die Folge: Tim Wendel (72.; Gelb-Rot) wegen wiederholten Foulspiels und Matthis Rahn (79.; Rot) wegen überharten Einsteigens wurden des Feldes verwiesen.

Gegentreffer verhindert

Am Ende ging es für Lotte nur noch darum, einen Gegentreffer zu verhindern. Mit viel Einsatz, ein wenig Glück und mit Hilfe von Torhüter Benedikt Fernandez gelang dies trotz doppelter Unterzahl. Dieser eine Zähler dürfte im Kampf um den Aufstieg allerdings zu wenig sein.

Lotte belegt nach seinem vierten Match in Serie ohne Dreier Platz sechs, hat bei drei Punkten Rückstand auf Osnabrück aber immerhin noch Sichtkontakt zu den Aufstiegsplätzen. Die Störche blieben trotz ihres vierten Spiels in Folge ohne Niederlage mit nunmehr 44 Punkten auf Rang vier.

28.03.2017