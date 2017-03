2. Liga - Düsseldorf will gegen Braunschweig nachlegen

Im ersten Montags-Heimspiel der Saison trifft Fortuna Düsseldorf auf Eintracht Braunschweig. Nach einem schwachen Start in die Rückrunde der 2. Liga zeigt die Formkurve bei den Rheinländern aktuell wieder nach oben. Gegen Bochum feierten sie am vergangenen Spieltag den ersten Sieg des Jahres. Diese Leistung muss die Fortuna nun "gegen eine noch stärkere Mannschaft bestätigen", forderte Trainer Friedhelm Funkel.

Fortuna-Coach Funkel: Braunschweig "unangenehm zu bespielen"

Allerdings warnte der Coach vor dem kommenden Gegner, auch wenn die Eintracht aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg geholt hat. "Die Braunschweiger sind sehr unangenehm zu bespielen. Es ist eine sehr kompakte und laufstarke Mannschaft", so Funkel. Bei ihnen gehe die Tendenz "nun auch von den Ergebnissen her klar nach oben.“ Braunschweig war als Tabellenführer in die Winterpause gegangen, ist durch die mageren Ergebnisse in der Rückrunde aber auf Rang vier abgerutscht.

Personell ließ sich Funkel wie gewohnt kaum in die Karten gucken. Möglich ist, dass mit Kaan Ayhan und Adam Bodzek zwei Akteure ins Aufgebot zurückkehren, die in Bochum noch verletzungsbedingt aussetzen mussten. "Bei Kaan sieht es sehr gut aus. Er fühlt sich gut und will spielen", sagte der 63-Jährige. Bei Bodzek werde eine Entscheidung, ob er zum Einsatz kommt, "wahrscheinlich erst am Spieltag" fallen.

Heimspiel - für Düsseldorf ein Problem

Eine - etwas ungewöhnliche - Sorge bleibt Funkel jedoch: Nämlich die vor einem Heimspiel. Vor der lautstarken Kulisse agiere seine junge Mannschaft ab und an "zu übermotiviert", so der Trainer: "Die Jungs wollen es zuhause immer besonders gut machen und verlieren daher manchmal etwas die Ordnung." Das soll gegen Braunschweig aber mit aller Macht verhindert werden.

Stand: 11.03.2017, 14:20