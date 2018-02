Blick nach unten

Erst am Montag (05.02.18) gab es nur ein 1:1 bei Arminia Bielefeld. Und langsam aber sicher darf Union in der Tabelle nach unten schauen. Nur noch sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 und am nächsten Spieltag kommt Tabellenführer Fortuna Düsseldorf an die "Alte Försterei".

Rechtfertigungen und Schönfärberei

Der Verein steht zu seiner Entscheidung. "Ich habe den Trainerwechsel noch nicht bereut. Ich habe den Herbst noch nicht vergessen: die Spiele gegen Bochum, Heidenheim und Darmstadt. Ich halte die Freistellung von Jens Keller nach wie vor für richtig" , sagt Lutz Munack: "Die Aufgabe dahinter, eine Ergebniswende zu schaffen, ist deutlich schwieriger als gedacht. Ich erkenne aber an, dass wir einen kurzfristigen Effekt nicht erzielt haben."

Munack tut alles, um den Druck von Hofschneider zu nehmen. Ein erneuter Trainerwechsel wäre schließlich auch für ihn ein Desaster. So nimmt er die beiden Niederlagen gegen Dresden und Ingolstadt zum Ende des Jahres 2017 sogar auf seine Kappe, weil die Vorbereitungszeit für Hofschneider zu knapp gewesen sei.

Und auch das Unentschieden in Kiel und die Niederlage zu Hause gegen Nürnberg will Munack dem Coach nicht ankreiden. "Da gab es zwei Gegentreffer nach Standardsituationen und eins aus einer Abseitsposition" , sagt er. So kann man sich die Dinge natürlich auch schön reden. Die Frage, ob Union jetzt im Abstiegskampf steckt, beantwortet Munack mit einem klaren "Nein".

Keller wartet noch

Und Keller? Der wartet auf einen neuen Job. Beim VfB Stuttgart hat es zuletzt als Nachfolger von Hannes Wolf nicht geklappt, doch früher oder später wird der Ex-Schalker wohl wieder in der Bundesliga landen. Und das vielleicht eher als Union. Er mag sich seinen Teil denken.

vdv/dpa/sid | Stand: 06.02.2018, 10:45