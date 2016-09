Union - die Mannschaft der Stunde

Union Berlin eilt in der zweiten Fußball-Bundesliga von Sieg zu Sieg. Der jüngste Heimerfolg gegen den FC St. Pauli war der vierte Dreier in Serie, seit sechs Spielen ist das Team ungeschlagen. Die "Eisernen" liegen auf Platz zwei der Tabelle - einem direkten Aufstiegsrang. Da stand der Klub letztmals im November 2013.

"Das ist eine Momentaufnahme. Wir freuen uns über Platz zwei, aber mit großen Sprüchen kommt man nicht weiter, sondern nur mit harter Arbeit" , sagt Trainer Jens Keller. Vom Aufstieg will er nichts wissen. "Davon reden wir nicht" , sagt er vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Freitag (30.09.16).

Vereinsrekord wankt

Dass aber die Fans, das Umfeld und vielleicht auch einige Spieler schon von der Bundesliga träumen, ist nur verständlich. Sollte Union auch bei den angeschlagenen Franken gewinnen, wäre der Vereinsrekord mit fünf Siegen am Stück eingestellt. "Die Mannschaft hat großes Selbstbewusstsein, geht mit breiter Brust in die Spiele - aber nicht mit Überheblichkeit" , sagt Keller.

Kader mit Qualität

Der Kader hat Qualität, das Team ist in der Breite gut aufgestellt. Der kurzfristige Ausfall von Liga-Toptorjäger Collin Quaner (sechs Treffer) war gegen St. Pauli kein Problem, denn Ersatzmann Philipp Hosiner vertrat Quaner ausgezeichnet. Der Ex-Nationalspieler Österreichs erzielte die 1:0-Führung. Hosiner gilt als Unions Königstransfer. In den vergangenen Wochen fiel er mit einer Adduktoren-Verletzung aus. Mit ihm dürfte der Union-Sturm (16 Treffer) noch stärker werden.

"Wenn wir weiter so konzentriert spielen, kann es noch etwas ganz Großes werden in dieser Saison" , sagt der Stürmer, der in der Vorsaison 15 Erstliga-Einsätze für den 1. FC Köln bestritt. Auch der neue Trainer Keller kennt die Bundesliga. Er arbeitete beim VfB Stuttgart und beim FC Schalke hat in kurzer Zeit eine klare Linie und moderne Erstliga-Elemente ins Spiel der Berliner gebracht.

Abwehr stabilisiert

St. Paulis Trainer Ewald Lienen bezeichnete Union auch deshalb "momentan als Spitzenmannschaft" , die kaum Fehler mache und höchst effektiv agiere. "Wenn sie Torchancen haben, dann nutzen sie die erbarmungslos" , sagt Lienen.

Doch nicht nur die Offensive bei den Köpenickern ist mehr und mehr erstligareif. Auch die Defensive hat sich nach den vielen Gegentreffern zu Saisonbeginn deutlich stabilisiert. Man habe "das trainiert, Videoanalysen gemacht, Gespräche geführt" , erklärt Keller. Bei den jüngsten vier Siegen wurde Union-Torwart Jakob Busk nur durch einen Elfmeter-Treffer des Münchners Michael Liendl bezwungen. Der letzte Gegentreffer aus dem Spiel heraus fiel vor Wochen beim 4:4 in Bielefeld. "Dann kann man auch der Abwehr mal ein großes Lob machen" , sagte Keller.

Stand: 30.09.2016, 08:30