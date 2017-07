1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern (Sonntag 13.30 Uhr): In der abgelaufenen Spielzeit waren die beiden Traditionsklubs Tabellennachbarn - der Vorjahreszwölfte empfängt den 13. Die Begegnung in Nürnberg gewann der "Club" in der Hinrunde mit 2:1 durch einen Last-Minute-Treffer vom inzwischen bei Schalke aktiven Guido Burgstaller. Die bessere Erinnerung an direkte Duelle haben aber die Lauterer, die am letzten Spieltag mit 1:0 durch einen direkt verwandelten Eckball (!) Daniel Halfars gewannen. Beide Teams blieben unter ihrem Ambitionen und haben dementsprechend ausgemistet. 17 neue Profis sind es bei Norbert Meiers "Roten Teufeln", neun in Nürnberg, das aber in der ersten Vorbereitung unter Coach Michael Köllner überraschend stark auftrumpfte. Der FCN ist in dieser Partie Favorit gegen ein Kaiserslautern, das im Umfeld seit Jahren chaotisch agiert und in Trainer Meier die einzige echte Konstante aufweist.