Fortuna Düsseldorf startet gegen Braunschweig

Zum Abschluss des 1. Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf am Montag (29.07.2017/20.30 Uhr) Eintracht Braunschweig. "Die Anspannung steigt von Tag zu Tag" , sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel. "Wir sind alle froh, dass die Vorbereitung vorbei ist und es endlich wieder losgeht. Wir haben intensiv gearbeitet und werden gut vorbereitet in das erste Spiel gegen Braunschweig gehen."

Der 63-Jährige warnt mit Blick auf die Neuzugänge vor zu hohen Erwartungen: "Es sind allesamt gute Spieler, die allerdings teilweise im letzten Jahr keinen Rhythmus hatten" , so Funkel. "Deshalb brauchen wir Geduld mit den Neuen und auch mit der gesamten Mannschaft."

Kann Fortuna oben mitspielen?

Laut Funkel, der gern seinen sechsten Aufstieg in Bundesliga schaffen würde, kann Düsseldorf in dieser Saison oben mitspielen. Er sagt aber auch: "Ich kann erst am 31. August sagen, wozu wir in der Lage sind. Schließlich kenne ich erst dann unseren endgültigen Kader für diese Saison."

Welche Spieler am Montag in der Fortuna-Startelf stehen werden, ließ Funkel offen. Es gebe viele Kandidaten für die erste Elf und es werde "Leute treffen, die in der letzten Saison noch regelmäßig von Anfang an gespielt haben."

Wer steht in der Startelf?

In der Vorbereitung ließ Funkel oft mit einer Dreier-Abwehrkette spielen, aber auch eine Viererkette ist denkbar. Torwart Michael Rensing, Funkels neuer Abwehrchef Kaan Ayhan, die Doppel-Sechs mit Adam Bodzek und Marcel Sobottka sowie Rouwen Hennings im Angriff dürften gesetzt sein.

Ein kleines Fragezeichen steht hinter Kapitän Oliver Fink (Bauchmuskelprobleme), für ihn stünde Neuzugang Florian Neuhaus bereit. Offen ist auch, wer neben Hennings - ein 3-5-2-System vorausgesetzt - stürmen wird. Der erfahrene Harvard Nielsen dürfte die besten Karten haben, Emir Kujovic ist noch nicht bei 100 Prozent. Aber auch ein Einsatz von Ihlas Bebou, der mehr über die rechte Seite kommt, ist denkbar.

Braunschweig für Funkel Aufstiegskandidat

Vor Gegner Braunschweig, der in der Vorsaison in der Aufstiegsrelegation am VfL Wolfsburg gescheitert war, hat Funkel großen Respekt. "Sie gehören natürlich wieder zu den Aufstiegskandidaten – genauso wie Union Berlin, der VfL Bochum, der FC St. Pauli und die beiden Bundesligaabsteiger FC Ingolstadt und Darmstadt 98" , sagte Funkel.

Stand: 30.07.2017, 10:00