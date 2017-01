Vor dem Start der Rückrunde in der zweiten Bundesliga sind die Rollen klar verteilt. Herbstmeister Eintracht Braunschweig und die beiden Bundesliga-Absteiger Hannover 96 und VfB Stuttgart sind die Topfavoriten auf den Aufstieg. Und es wird spannend. Gerade mal zwei Punkte liegt der Tabellenführer aus Braunschweig vor seinen beiden Kontrahenten.

Braunschweig stapelt tief

"Wir sind kein Favorit, das sind die anderen Vereine. Hannover und Stuttgart tragen einen wahnsinnig schweren Rucksack" , sagt Eintracht-Trainer Thorsten Lieberknecht und gibt die Favoritenbürde weiter: "Sie müssen aufsteigen. Wir können unsere Träume hegen und pflegen." Von 17 Spieltagen standen die Braunschweiger 14 Mal auf dem ersten Tabellenplatz. Dennoch stapelt Lieberknecht tief. "Was wir gerade erleben, ist nicht normal" , sagt der 43-Jährige: "Jeder hofft natürlich, dass es so weitergeht. Aber wir sind realistische Träumer."

Ungleich größer ist der Druck bei der finanzstarken Konkurrenz. "Wir wollen wieder in die erste Bundesliga, keine Frage" , sagt der neue Aufsichtsratsvorsitzende und Altkanzler Gerhard. Auch beim VfB Stuttgart wurde der Aufstieg von Präsident Wolfgang Dietrich als "Pflicht" ausgegeben.

Die Außenseiter lauern

Hinter dem Relegationsplatz lauern der 1. FC Heidenheim (29), Union Berlin (28), die Würzburger Kickers und Dynamo Dresden (beide 27) auf die Aufstiegsränge. "Das ist nicht einfach für die Favoriten, alle hatten irgendwo Rückschläge. Es wird kein Selbstläufer" , sagt Union Berlins Trainer Jens Keller und hofft auf Ausrutscher des Spitzentrios. Mit seinem Team liegt Keller nur vier Punkte Rückstand auf Rang drei. Den Berlinern wird noch am ehesten zugetraut, im Rennen um die Aufstiegsplätze einzugreifen.

Zwei neue Trainer

Spannung auch im Tabellenkeller. Der FC St. Pauli (11), Erzgebirge Aue (13), Arminia Bielefeld (14), der Karlsruher SC (14) und der TSV 1860 München (16) stecken am tiefsten im Schamassel. Beim KSC soll der neue Trainer Mirko Slomka die Wende bringen und den Sturz in die Drittklassigkeit abwenden. "Wir sind 15. - gerade so. Man braucht jetzt eine kleine Serie, um da rauszukommen“ , weiß der Coach um die prekäre Situation. Auch die Münchner versuchen es mit einem neuen Coach. Vitor Pereira hat schon vollmundig angekündigt, den Traditionsverein nicht nur vor dem Abstieg zu retten, sondern ihn auch zeitnah wieder in die Bundesliga zu führen.

St. Pauli verstärkt sich

Der FC St. Pauli vertraut dagegen weiter auf die Dienste von Ewald Lienen. "Wir befinden uns im Überlebenskampf" , sagt Lienen. Die Hypothek aus der völlig verkorksten Hinrunde ist groß. Drei Punkte trennen den Tabellenletzten von Rang 15. Um die aufzuholen, schlugen die Hamburger auf dem Transfermarkt zu. In Johannes Flum (Eintracht Frankfurt), Mats Möller Daehli (SC Freiburg) und Lennart Thy (Werder Bremen) kommen drei Spieler von Bundesligisten.

sid/dpa | Stand: 26.01.2017, 11:15