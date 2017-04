2. Bundesliga - mächtig Spannung auf der Zielgeraden

Es wird das Spiel sein, das in dieser Zweitliga-Saison die größte Brisanz bereit hält: Wenn Hannover 96 am Karsamstag (13 Uhr) den Nachbarn Eintracht Braunschweig empfängt, kann kaum Normalität herrschen.

Angesichts der großen Rivalität waren 96-Trainer André Breitenreiter und Sportchef Horst Heldt zuletzt um Deeskalation bemüht. "Es sollte alles friedlich bleiben. Das ist unser größter Wunsch. Dass sich die Mannschaften ausschließlich auf dem Platz sportlich bekämpfen" , sagte Heldt.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen bei dem Derby wurden noch einmal erhöht: Mehr Polizei, ein Taschenverbot und Sprengstoffhunde im Einsatz sollen ein sportliches Duell ohne Zwischenfälle garantieren.

"Wir sollten den Verantwortlichen vertrauen, dass wir ein tolles Derby erleben" , sagte Breitenreiter, der zudem betonte: "Es wird kein Endspiel, danach sind noch genügend Punkte zu vergeben."

Deeskalation der Verantwortlichen

Wie schon bei den Bundesliga-Duellen in der Saison 2013/2014 war auffällig, wie sehr die Verantwortlichen im Vorfeld des Duells, bei dem es zuletzt immer wieder zu Ausschreitungen gekommen war, um Sachlichkeit bemüht waren. "Ich habe höchsten Respekt vor der Leistung und Entwicklung in Braunschweig" , sagte 96-Clubchef Martin Kind: "Ruhe, Stabilität, Professionalität, natürlich auch die sportlichen Ergebnisse - alles, was man anstreben muss, ist ihnen gelungen. Uns nicht."

"Wir wissen, dass es für die Fans ein wichtiges Spiel ist. Für uns ist es halt ein Fußballspiel ", sagte Braunschweigs Ken Reichel, der die Eintracht am Montag zum wichtigen 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden geschossen hatte. Seitdem sprechen die Braunschweiger auch offen vom Aufstieg.

Profitiert der VfB Stuttgart?

Profitieren will am Osterwochenende der VfB Stuttgart, der dank der besseren Tordifferenz ohnehin die Tabelle anführt. Am Ostermontag beim Drittletzten Arminia Bielefeld wartet jedoch eine unangenehme Aufgabe. Seitdem sich die Ostwestfalen vom ehemaligen VfB-Trainer Jürgen Kramny getrennt haben, stimmt wieder das kämpferische Element auf der Alm. Aber reicht das aus, um das hohe spielerische Potenzial der Schwaben im Schach zu halten?

Vierter im Bunde ist Union Berlin. Und die Köpenicker haben sicherlich von allen Aufstiegsanwärtern am wenigsten zu verlieren. Aber trotzdem hat die Ausbeute von nur einem Punkt aus drei Spielen für eine gewisse Ernüchterung gesorgt. "Solche Serien kommen nie günstig. Wir müssen das schnell abhaken" , sagte Kapitän Felix Kroos. Der Bruder von Real-Start Toni Kroos will mit den Kollegen das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Ostersonntag nutzen, um das Krisengerede zu ersticken.

Nicht mehr ganz so große Chancen auf den Aufstieg hat nach der jüngsten Niederlage Dynamo Dresden. Der Relegationsplatz ist mittlerweile schon acht Punkte weg. Jetzt empfangen die Sachsen Fortuna Düsseldorf.

Viele Klubs zittern noch

Und im Tabellenkeller? Dort kündigt sich eine Nervenschlacht bis zum Schluss an. Der Karlsruher SC (Platz 18) mit bereits acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz (derzeit Bielefeld) ist im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim zum Siegen verdammt.

Der Traditionsverein, der vor zwei Jahre beinahe erstklassig geworden wäre, steht mit anderthalb Beinen in der Dritten Liga. "Mit dieser Mannschaft darfst du nicht absteigen" , hat jetzt erst wieder Manager Oliver Kreuzer im "Kicker" postuliert. Dabei sprach der 51-Jährige auch davon, dass er für den Neuaufbau in dieser Spielklasse zur Verfügung stehe.

St. Pauli auf der Achterbahn

Ein Szenario, das der Rest unbedingt vermeiden will. Der FC St. Pauli (Platz 17) machte in den vergangenen Woche eine wahre Achterbahnfahrt durch. Jetzt wollen die Hamburger im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (Platz 12) einen direkten Konkurrenten in den Abstiegsstrudel reißen.

Für Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach ein besonderes Spiel, wechselte er doch einst von den Kickers ans Millerntor, um seine Profikarriere ins Laufen zu bringen. Doch für Sentimentalitäten ist nunmehr kein Platz: "Die volle Konzentration gilt meiner Mannschaft. " Danach könne er immer noch alten Weggefährten um den Hals fallen.

Wieder Hoffnung in Aue

Mit dieser kämpferische Attitüde wird auch Erzgebirge Aue (Platz 15) antreten. Unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco (31 Jahre), der als Vertreter der jungen Generation viele neue Ansätze mit ins Erzgebirge gebracht hat, herrscht wieder Hoffnung. Der Aufsteiger überzeugt nicht nur mit Resultaten, sondern auch mit spielerischen Ansätzen. Der Überraschungserfolg bei Union war Ausdruck dieses Reifeprozesses, der nun beim 1. FC Nürnberg fortgesetzt werden soll.

Genau wie Aue haben auch der 1. FC Kaiserslautern (Platz 13) und 1860 München (Platz 14) 32 Punkte auf dem Konto. Die Löwen haben bislang unter dem neuen Trainer Vitor Pereira vor allem zuhause überzeugt.

Insofern kann es nur helfen, dass es jetzt gegen den SV Sandhausen in der Münchner Arena gespielt wird. Führungsspieler Stefan Aigner möchte sich eine nervenaufreibende Verlängerung wie mit Eintracht Frankfurt in der Relegation ersparen. "Das ist so ein brutaler Druck. Das brauche ich nicht noch einmal."

Thema in: Sportschau, Das Erste, 15.4., 18.30 Uhr

Stand: 13.04.2017, 14:38