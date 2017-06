Nur noch zwei Freitagsspiele

In der neuen Zweitligasaison finden am Freitag nur noch zwei Spiele statt, dafür mindestens drei am Samstag. Am Sonntag stehen nur noch drei Spiele auf dem Programm. Sollte in der Fußball-Bundesliga am Montag gespielt werden, finden am Samstag vier Zweitligaspiele statt.

Stand: 29.06.2017, 12:57