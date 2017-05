Braunschweig mit machbarem Restprogramm

Für die Braunschweiger spricht das Restprogramm. Das kommende Spiel in Bielefeld ist allerdings komplizierter als es auf dem Papier aussieht. Denn die Arminia kämpft gegen den Abstieg und braucht selbst dringend Punkte. Am letzten Spieltag empfängt die Eintracht dann den Karlsruher SC, der schon abgestiegen ist.

Nach dem Sieg gegen Union Berlin kann Braunschweig den Endspurt selbstbewusst angehen. Schließlich hat man sich gerade selbst einen Konkurrenten vom Hals gehalten. Und auch der Trend spricht für Braunschweig: Von den letzten 13 Partien ging nur eine verloren, und die Niedersachsen haben mit nur 29 Gegentreffern die beste Abwehr in der zweiten Liga. Wenn die auch in Bielefeld hält, dann hat es die Eintracht am 34. Spieltag daheim selbst in der Hand.

Hannover vor "Endspiel" gegen Stuttgart

Nach dem Sieg gegen Eintracht Braunschweig am 30. Spieltag stand Hannover 96 als Tabellen-Zweiter noch glänzend da. Doch dann patzte das Team beim 2:2 in Aue und läuft seitdem als Dritter der Musik hinterher. Gegen den VfB Stuttgart ist der Bundesliga-Absteiger deshalb zum Siegen verdammt. Am letzten Spieltag ist Hannover zudem der einzige der drei Aufstiegskandidaten, der auswärts ran muss - beim SV Sandhausen.

Dennoch sind die 96er selbstbewusst und sehen sich nach neun Partien in Serie ohne Niederlage gerüstet. "Das war das achte zu Null in neun Spielen, das ist eine super Qualität. Jetzt brauchen wir noch zwei Spiele mit der gleichen Leistung", sagte Trainer André Breitenreiter nach dem jüngsten Erfolg in Heidenheim.

In Stuttgart setzt Hannover auf Torjäger Martin Harnik. Der hat schon 17 Tore auf dem Konto und wird gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber besonders motiviert sein. Problem: Selbst bei einem Sieg gegen Stuttgart ist Hannover auf einen Patzer der Braunschweiger angewiesen.

red/dpa/sid | Stand: 09.05.2017, 11:10