Der Karlsruher SC ist abgestiegen. Das ist aber auch schon das Einzige, das im Abstiegskampf der zweiten Liga feststeht. Ab Platz elf droht noch sieben Teams der Absturz in Liga drei.

Sandhausen und Kaiserslautern haben es in der Hand

Das Restprogramm des SV Sandhausen hat es in sich. Zunächst muss das Team beim Abstiegskonkurrenten Würzburger Kickers ran, dann geht es gegen den Aufstiegsfavoriten Hannover 96. Beide Gegner brauchen also dringend noch Punkte. Gehen die beiden Partien verloren, könnte der Tabellenelfte tatsächlich noch nach unten durchgereicht werden. Und der Trend spricht gegen den SVS. In den letzten 13 Spielen gab es nur gegen Absteiger Karlsruher SC einen Sieg zu bejubeln. Auf der anderen Seite hat Sandhausen es selbst in der Hand. Mit einem Sieg beim Tabellen-16. Würzburg wäre man alle Sorgen los.

Das gilt auch für den 1. FC Kaiserslautern. Ein Dreier in Aue am nächsten Spieltag - und alles ist gut. Doch sollte der FC Erzgebirge jubeln, muss Kaiserslautern in Nürnberg nochmal zittern. Die Pfälzer hatten schon am vergangenen Spieltag die Chance, den Klassenerhalt perfekt zu machen, verloren aber daheim gegen den FC St. Pauli - und statt der "Roten Teufel" retteten sich die Hamburger vorzeitig. Sorgen bereitet weiter die schwache Offensive. Nur Absteiger Karlsruhe traf weniger oft ins gegnerische Tor.

Düsseldorf, München und Aue müssen zittern und rechnen

Seit sieben Spielen ist Fortuna Düsseldorf ohne Sieg und rettete sich am vergangenen Spieltag zu einem 1:1 gegen Würzburg. Sollte der Tabellen-15. auch in Nürnberg ohne Zähler bleiben, dann steht ihm im Saisonfinale vielleicht ein "Endspiel" gegen Aue ins Haus. Und in den Kellerduellen hat die Fortuna bisher versagt. Vor dem glücklichen Punkt gegen Würzburg gab es Niederlagen gegen München, Bielefeld und St. Pauli.

Der TSV 1860 München hat es im Endspurt mit Bochum und Heidenheim zu tun - und damit mit zwei Teams, die schon gerettet sind. Was ein Vorteil sein kann. Und die "Löwen" konnten den Abwärtstrend zuletzt stoppen. Sie gewannen überraschend bei Dynamo Dresden und verließen damit den Relegationsrang 16.

Der FC Erzgebirge Aue präsentierte sich zuletzt sehr heimstark. In den jüngsten fünf Heimpartien gab es vier Siege und ein Remis - und das gegen das Spitzenteam aus Hannover. Ein Dreier gegen Kaiserslautern ist damit gar nicht so abwegig und dann kommt es zum besagten Kellerduell in Düsseldorf. Problem: Aue hat von allen Klubs, die noch vom Abstieg bedroht sind, das schlechteste Torverhältnis(36:51/-15).

Würzburg in Lauerstellung

Die Würzburger Kickers haben ein Problem. Am letzten Spieltag muss der aktuelle Tabellen-16. beim VfB Stuttgart ran. Und die Schwaben werden sich, selbst wenn sie dann schon aufgestiegen sind, nicht dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung aussetzen wollen. Zuvor ist für Neuling Würzburg ein Heimsieg gegen den SV Sandhausen Pflicht. Große Sorgen macht aber der Abwärtstrend. Seit sieben Spielen ist Würzburg ohne Sieg, im Jahr 2017 gab es noch überhaupt keinen Dreier.