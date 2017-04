Richtungsweisendes Topspiel in der 2. Liga

"Wir haben das Hinspiel taktisch noch im Kopf" , Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht denkt nicht unbedingt gern an das Hinspiel in Dresden zurück. Seine Eintracht verspielte damals eine 2:0-Führung und unterlag am Ende mit 2:3 - hätte man die Partie damals gewonnen, hätte man heute die Chance, sich im Aufstiegsrennen entscheidend abzusetzen.

Dresden plötzlich mittendrin

Somit aber stehen die Löwen gegen den starken Aufsteiger unter Zugzwang - keine angenehme Aufgabe. Denn die Dresdener sind seit sechs Partien unbesiegt und haben sich so in einer unverhoffte Position gespielt: Auf Rang fünf lauernd könnte man bei einem Erfolg gegen Braunschweig den Abstand auf den Relegationsrang bis auf drei Zähler verkürzen - angesichts der aktuellen Form ein definitiv machbarer Rückstand.

Die Hürde ist gegen die heimstarken Braunschweiger, die sogar acht Partien in Serie nicht verloren haben, jedoch unbestreitbar hoch. Bei Dynamo gibt man sich - angesichts der starken Saison wenig überraschend - tiefenentspannt und nistet sich in der schon bekannten und bequemen Rolle des forschen Außenseiters ein: " Respekt haben wir sicher vor einer der heimstärksten Mannschaften der 2. Liga, Druck eigentlich weniger" , meinte Trainer Uwe Neuhaus, dem aber neben den verletzten Marco Hartmann und Marc Wachs auch Marvin Stefaniak gelbgesperrt fehlt.

Selbstbewusstsein auf beiden Seiten

"Dass das ein Spitzenspiel ist, haben wir uns erarbeitet" , sagte Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann und ergänzte: "Braunschweig steht nicht zufällig oben, es wird ein schweres Spiel, aber ich traue uns alles zu." Das Selbstbewusstsein bei Dynamo Dresden ist groß.

Gleiches gilt aber eben auch für den Gegner, der unbedingt in die Bundesliga zurück will. "Wir haben die englische Woche mit einem Sieg begonnen und wollen sie mit einem Sieg abschließen" , gab Lieberknecht die Marschrichtung vor und warnte im selben Atemzug vor "Vollstrecker" Stefan Kutschke, dessen Hattrick im Hinspiel die empfindliche Pleite für die Löwen besiegelte. Im Kader der Niedersachsen fehlt weiterhin der verletzte Marcel Correia, Quirin Moll sitzt eine Gelbsperre ab.

"Vollstrecker" Kutschke als Gefahrenherd

Lieberknecht ist aber wichtig zu betonen, dass die Hinspielniederlage lediglich taktisch in den Köpfen ist und will das vielzitierte Wort "Wiedergutmachung" vermeiden - einen klaren Kopf mit dem Bewusstsein für die taktischen Kniffe, die man sich für Dynamo ausgedacht hat, erwartet der Trainer von seinen Spielern und setzt dabei auch auf die Fans: "Was das Stadion ausmachen kann, haben wir beim 3:2 gegen Heidenheim gemerkt. Da war es eine Gemeinschaftsproduktion aller, dass wir dieses Spiel noch gedreht haben."

Sollte Braunschweig gegen Dresden jedenfalls nicht gewinnen, wäre das kein Beinbruch und das Team weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen, doch es hätte bei einer Niederlage mindestens einen (unangenehmen) Konkurrenten mehr: Den unbeugsamen Aufsteiger aus Dresden. Das will man heute Abend im Eintracht Stadion an der Hamburger Straße tunlichst vermeiden.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Montag, 10.04., 22.50 Uhr

rt/dpa | Stand: 10.04.2017, 08:30