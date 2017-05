38 Punkte. Wenn Ewald Lienen am 17. Spieltag jemand versprochen hätte, dass er an diesem Freitag (05.05.17) mit dieser Ausbeute auf den Betzenberg reisen würde und mit einem Dreier den fast schon sicheren Klassenerhalt am drittletzten Spieltag eintüten könnte - er hätte ihn vermutlich vor Freude mit all seinen Zetteln beworfen. Denn am Ende der Hinrunde war St. Pauli Letzter, mit nur zwei Siegen und mickrigen elf Zählern auf dem Konto.

Den Branchen-Reflexen widerstanden

Alle anderen Klubs im Tabellenkeller haben davor oder danach den Trainer gewechselt und sind damit den branchenüblichen Reflexen gefolgt. St. Pauli hat es mal anders gemacht - und Erfolg gehabt, zumindest sieht es danach ganz stark aus.

In der Rückrunde haben die Hamburger bislang 27 Punkte dazugewonnen, da ist nur einer weniger als im vergleichbaren Zeitraum die Mannschaften von Hannover und Braunschweig und zwei weniger als Stuttgart - die möglicherweise alle in der kommenden Saison erstklassig spielen werden.

"Nicht aus der Ruhe bringen lassen"

Diese Geduld wollen die St. Paulianer nun aber noch einmal an den Tag legen - um auch den letzten Schritt zur Rettung zu gehen. „Wir müssen sehr viel Geduld mitbringen und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“ , erklärt Spielmacher Christopher Buchtmann die Marschroute den Auftritt in Kaiserslautern.

Dass sie diese Coolness inzwischen haben, hat die Mannschaft von Ewald Lienen zuletzt immer wieder in herausragender Art und Weise gezeigt: Gegen Nürnberg, Würzburg, Düsseldorf oder Heidenheim stand es zur Halbzeit jeweils torlos. Am Ende gab es vier Siege für St. Pauli.

Dritter Sieg für Lautern in Serie?

Kaiserslautern hat allerdings nicht nur die gleiche Punktzahl vor diesem Duell, sondern auch das gleiche Ziel: Mit einem Sieg, es wäre der dritte in Serie, die 40er-Marke zu überschreiten und den Klassenverbleib sicherzustellen.

Trainer Norbert Meier sagt vor der Partie: "Die Mannschaft, die gewinnt, kann sich von den unteren Tabellenplätzen verabschieden - das sollte ein Ansporn sein. Genauso wie die zahlreichen Fans, die uns auf dem Betze wieder lautstark unterstützen werden - das müssen wir mit Leidenschaft füllen." Mindestens 30.000 werden erwartet - die Kulisse ist also auf jeden Fall erstklassig.

Stand: 04.05.2017, 21:45