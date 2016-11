Es war ein kleiner Hoffnungsschimmer: Nach zuvor fünf Pflichtspiel-Pleiten in Folge hatte der FC St. Pauli am vergangenen Spieltag immerhin ein 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg eingefahren. Um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, muss allerdings endlich einmal wieder ein voller Erfolg her. Der soll nach Möglichkeit am Montagabend (07.11.2016) bei den Würzburger Kickers gelingen.

Pauli mit großen Personalsorgen

Doch das wird alles andere als einfach, zumal die Hanseaten von großen Personalsorgen geplagt werden. Bernd Nehrig fällt definitiv aus, ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Und beim letzten öffentlichen Training am Freitag (04.11.2016) fehlten neben den Rekonvaleszenten Aziz Bouhaddouz und Jan-Philipp Kalla auch noch Philipp Ziereis, Waldemar Sobota, Jeremy Dudziak und Ryo Miyaichi. Ziereis' Einsatz ist nach seinem Muskelfaserriss ausgeschlossen, die anderen drei Spieler könnten rechtzeitig fit werden.

Lienen: "Stehen mit dem Rücken zur Wand"

Paulis Trainer Ewald Lienen, stets ein Mann klarer Worte, rückte derweil den Ernst der Lage in den Fokus: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir haben nur noch zu gewinnen." Konsequenzen aus der Talfahrt hat der Verein während der vergangenen Woche bereits gezogen und Sportchef Thomas Meggle freigestellt. Ex-Profi Olaf Janßen wurde als weiterer Assistent Lienens verpflichtet.

Besondere Vorfreude bei Hollerbach

Gedämpftere Stimmung hat sich auch beim so stark gestarteten Aufsteiger aus Würzburg breitgemacht nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Im ersten Zweitliga-Montagsspiel der Klubgeschichte soll die Trendwende gelingen. Für Trainer Bernd Hollerbach ist es eine ganz besondere Partie. St. Pauli war sein erster Verein als Profispieler.

Würzburg will sich nicht blenden lassen

"Ich freue mich ganz besonders auf dieses Spiel, weil ich dort eine wunderbare Zeit hatte. Als junger Spieler konnte ich mich dort entwickeln. Ich habe gleich den Sprung aus der dritten in die erste Liga geschafft. Ist doch klar, dass ich daran gerne zurückdenke" , sagte Hollerbach. St. Pauli schätzt er nicht so schlecht ein, wie es der letzte Platz vermuten ließe: "Wir lassen uns von keinem Tabellenbild blenden und wissen, wie schwer auch dieses Spiel für uns als Neuling wird."

red | Stand: 07.11.2016, 08:41