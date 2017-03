Bochums Wiedersehen mit Torjäger Terodde

Bochum tritt am Freitagabend (10.03.2017, 18.30 Uhr) beim aktuellen Tabellenführer an. Während sich der VfL zuletzt eher in Richtung Abstiegszone orientieren musste, sind die Schwaben klar auf Aufstiegskurs. Auch dank Simon Terodde. Der 29-Jährige wechselte als Torschützenkönig der 2. Bundesliga im vergangenen Sommer aus Bochum nach Stuttgart und erarbeitete sich beim Bundesliga-Absteiger prompt einen Stammplatz.

Verbeek: "Am Freitag ist er unser Gegner"

Sein ehemaliger Trainer Gertjan Verbeek erinnert sich gern an den Stürmer, der in 72 Pflichtspielen für Bochum insgesamt 47 Treffer erzielte. " Es ist immer schön zu sehen, wenn es die Spieler, die gewechselt sind, woanders auch gut machen. Ich bin schon gespannt, was er in der ersten Liga machen wird, wenn sie aufsteigen ", so Verbeek bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Stuttgart: " Terodde ist ein toller Typ, ich habe immer gut mit ihm zusammengearbeitet. Er hat uns sehr geholfen, als er hier war ." Doch Angst vor möglichen Terodde-Toren hat Verbeek nicht. Bei aller Wertschätzung stellt Verbeek klar: " Am Freitag ist er unser Gegner ."

Bochum hofft auf müde Schwaben