Montagsspiel der 2. Liga

Vier Erfolge in Serie in der 2. Liga und zwar gegen Bielefeld, Union, den KSC und Hannover: Der Klub-Express schoss vom Tabellenende auf den zehnten Rang im Unterhaus. Das Team von Trainer Alois Schwartz hat eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nun soll der nächste Dreier folgen. Die Vorfreude auf die nächste Partie ist momentan groß bei den Nürnbergern. "Flutlicht an, Rasen nass, volles Stadion, geiles Spiel", sagt Alois Schwartz in Erwartung auf die Partie am Millerntor.

Soviel Selbstbewusstsein ist bei den Hamburgern derzeit nicht vorhanden. Mickrige fünf Punkte holte St. Pauli in dieser Saison. Vier Niederlagen in Serie ist das, was die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen den Nürnbergern entgegenhält. Ein weitere Heim-Schlappe wäre fatal und könnte sogar den Kopf des Trainers kosten. St. Paulis Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann kündigt trotzig ein gieriges Heimteam an. "Wenn die Gegner ans Millerntor kommen, dann müssen sie Angst haben, aufgefressen zu werden" , so Buchtmann.

Gut geschlagen im Pokal

Unterschiedliche Trends also in der Liga, doch im DFB-Pokal gab es unter der Woche immerhin Gemeinsamkeiten. Beide Klubs schieden in der 2. Runde des Pokalwettbewerbs aus. Beide Teams boten dabei ansehnliche Leistungen. St. Pauli schlug sich beim 0:2 gegen Hertha BSC achtbar. Der Nürnberg machte es zum Ende gegen den FC Schalke (2:3) richtig spannend.

Bei den Gästen sind Dave Bulthuis, Kevin Möhwald und Hanno Behrens angeschlagen, können aber wohl auflaufen. Sicher ausfallen werden Enis Alushi, Shawn Parker, Georg Margreitter und Patrick Erras.

Mehr Optionen für Lienen

Bei St. Pauli hat sich die Personallage etwas entspannt. Kapitän Sören Gonther ist wieder einsatzbereit. Die Verteidiger Vegar Eggen Hedenstad, Joel Keller (beide erkältet), Philipp Ziereis und Lasse Sobiech (beide Oberschenkelprobleme) meldeten sich im Mannschaftstraining zurück.

red/sid | Stand: 31.10.2016, 08:30