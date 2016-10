0:3 in Heidenheim, 0:0 gegen Bielefeld und zuletzt 0:1 in Braunschweig. Für den 1. FC Kaiserslautern könnte es derzeit kaum schlechter laufen. Nicht nur, dass das Team nach neun Spielen mit sechs Punkten mitten im Abstiegskampf steckt, offensiv will in dieser Saison fast gar nichts gelingen.

Vor der beschriebenen Negativserie siegte der FCK am 6. Spieltag mit 3:0 daheim gegen Dynamo Dresden. 33 Tage ist dieser denkwürdige Tag inzwischen her. Damals gelang nämlich nicht nur der bislang einzige Saisonsieg, sondern es gab überhaupt mal Tore zu bestaunen am Betzenberg.

Korkut: "Sind uns der Situation bewusst"

In den bisherigen neun Partien blieben die "Roten Teufel" sieben Mal ohne eigenen Treffer. Immerhin: Mit zwölf Gegentoren steht man bei weitem nicht so schlecht da wie die Konkurrenten im Tabellenkeller.

"Uns ist die aktuelle Situation bewusst und wir suchen keine Ausreden. Wir sind hinten zuletzt gut gestanden, aber müssen natürlich schauen, dass wir unsere Tore machen" , sagt Trainer Tayfun Korkut vor der Partie.

Bochum im Moment nur Mittelmaß

Auch der Gegner am Montagabend (24.10.16) hat seinerseits bereits 17 Gegentreffer auf dem Konto. Der kleine, aber feine Unterschied: Der VfL Bochum steht mit 13 Punkten deutlich besser da. Mit einem Sieg in Kaiserslautern könnten die Bochumer wieder Kontakt zur Spitzengruppe herstellen und bis auf drei an den Relegationsplatz heranrücken.

Die Statistik spricht eindeutig für die Gäste: Seit 1998 hat der VfL nicht mehr auf dem Betzenberg verloren. Aber in der Liga lief es zuletzt ebenfalls nicht optimal für die Bochumer. Nur ein Sieg, das 4:2 bei Erzgebirge Aue am 8. Spieltag, aus den letzten vier Spielen bedeutet aktuell Mittelmaß.

Auch wenn die Transferphase mit zahlreichen namhaften Abgängen, darunter Torjäger Simon Terodde, nicht gut verlief, die Ansprüche beim VfL sind weiterhin hoch.

Verbeek: "Wird ein harter Kampf"

Will man die Spitzengruppe, beginnend beim Siebtplatzierten Fortuna Düsseldorf (16 Punkte), nicht aus den Augen verlieren, ist ein Sieg in Kaiserslautern Pflicht. Das weiß auch VfL-Trainer Gertjan Verbeek: "Bei schlechten Resultaten gibt es Druck. Im Heimspiel gegen Bielefeld hat es Pfiffe gegeben. Aber ich bin davon überzeugt, dass es in Kaiserslautern ein harter Kampf wird."

Verzichten muss der Niederländer am Montag auf Jan Gyamerah, der wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen pausieren muss. Tim Hoogland soll seine Position als Rechtsverteidiger übernehmen, Pawel Dawidowicz könnte dann wiederum in die Innenverteidigung rücken.

Sein Gegenüber, Tayfun Korkut, muss auf wichtige Leute verzichten. Stürmer Jaques Zoua fehlt definitiv, auch Sebastian Kerk ist angeschlagen. Ein Einsatz von Alexander Ring, der schon zuletzt in Braunschweig fehlte, entscheidet der FCK -Coach kurzfristig über einen Einsatz.

