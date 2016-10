Rückendeckung für sieglosen Arminen-Trainer Rehm

Bei einigen Fans liegen die Nerven schon blank. Arminia Bielefeld liegt vor dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (Freitag, 18.30 Uhr) auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat aus acht sieglosen Partien nur fünf Punkte geholt. In den sozialen Netzwerken ist die Stimmung spätestens seit dem jüngsten, ernüchternden 0:0 in Kaiserslautern gereizt, viele Anhänger machen Rehm als Schuldigen aus und fordern dessen Entlassung.

Die Reaktionen im Internet bieten zwar einen Anhaltspunkt für die Gemütslage in der Fangemeinschaft. Allerdings ist auch aus anderen Themenbereichen bekannt, dass Nörgler bei Facebook und Co. mehr Zustimmung erhalten, als es im wahren Leben der Fall wäre. Besonnene Stimmen haben es dagegen schwerer, an Likes zu kommen. Das wiederum lässt sich sehr wohl auch auf die Wirklichkeit übertragen.

Verantwortliche wollen ruhig bleiben

Die Führungsetage der Arminia hat sich trotzdem für den steinigen Weg entschieden. "Für uns als Verantwortliche ist es nicht die Lösung, den Trainer zu entlassen, sondern ruhig zu bleiben", sagte Geschäftsführer Gerrit Meinke dem "Westfalen-Blatt". Er betonte, dass Rehm auch dann nichts zu befürchten habe, wenn die Arminia gegen Würzburg verlieren sollte. Laut Meinke tragen alle Mitglieder der Gremien diese Meinung.

Das Vertrauen in Rehm ist keine Überraschung, wenn man einige Wochen zurückblickt. Nachdem die Arminia bekannt gegeben hatte, dass Rehm den nach Darmstadt abgewanderten Norbert Meier beerbt, sagte Meinke: "Rüdiger Rehm zählt aktuell zu den gefragtesten Trainern im deutschen Profifußball." Rehms bemerkenswerte Erfolge mit dem Drittligisten Sonnenhof Großaspach hatten ihn ins Rampenlicht gebracht.

Kaum Trainer erfahrung

Auch bei der Arminia ist längst nicht alles schlecht unter der Leitung des 37-Jährigen. Optimisten lesen aus der Tabelle, dass Bielefeld von acht Spielen nur drei verloren hat. Und sie werten die Remis gegen ambitionierte Teams wie Union Berlin (4:4) und Hannover 96 (3:3) als Erfolge. Es fehlen allerdings erkennbare spielerische Fortschritte und vor allem ein befreiendes Sieg-Erlebnis. Mit jedem weiteren nicht gewonnenen Spiel dürfte die Stimmung ungemütlicher werden. Dann können die Kritiker wieder vortragen, dass Rehm außerhalb von Großaspach noch keine Trainererfahrung vorzuweisen hat.

Die Klubführung um Hans-Jürgen Laufer stört dies offenbar weniger. Auch der Klubchef bekannte sich zu Rehm. Man habe sich klar dafür entschieden, "unserem jungen Trainer die Zeit und die Chance zu geben, etwas zu entwickeln". Rehm darf sich über die Rückendeckung freuen. Aber viele Likes auf Facebook würde Laufer mit seiner Besonnenheit wohl nicht erhalten.

vs/dpa | Stand: 13.10.2016, 13:09