"Sie haben diese Woche alle so stark trainiert, dass die Zusammenstellung des 18er Kaders richtig schwer wird" , wird Köllner auf der Vereinshomepage der Nürnberger zitiert. Die beiden Neuzugänge Tobias Werner und Innenverteidiger Ewerton könnten sogar erstmals eine Option für die Startelf sein.

Was passiert mit der Anfangseuphorie?

Die Stimmung beim FCN ist noch gut, die 1:3-Pleite gegen Erzgebirge Aue nach zuvor sieben Zählern aus drei Partien sei "längst verarbeitet" - heißt es. Doch das Spiel gegen Pauli ist richtungsweisend, für den ambitionierten Club. Beide Mannschaften stehen mit sieben Zählern punktgleich in der Tabelle, der Sieger im Montagsspiel wäre mittendrin im Aufstiegskampf, der Verlierer muss sich gegebenenfalls zumindest ein wenig nach unten orientieren und fast noch schlimmer: Die Stimmung wäre nach einer zweiten Niederlage vor allem in Nürnberg nicht mehr so gut - die entstandene Anfangseuphorie könnte verfliegen.

Das will das relativ junge Team um den so torgefährlichen Regisseur Kevin Möhwald unbedingt verhindern, doch der Trend zeigt ein bisschen nach unten. Auf das souveräne 3:0 zum Auftakt gegen Kaiserslautern folgten ein knappes 1:0 gegen Regensburg, ein Remis gegen Union Berlin und schließlich die Niederlage gegen Aue.

Nur Teuchert mit "falschem" Stürmertor

Der Kiezklub kommt indes trotz großer Personalsorgen - die Leistungsträger Aziz Bouhaddouz und Christopher Buchtmann fallen aus, Lasse Sobiech und Marc Hornschuh sind fraglich - mit Selbstbewusstsein ins Frankenland. Zuletzt gewannen die Hamburger gegen den 1. FC Heidenheim und boten dabei vor allem defensiv eine starke Vorstellung. Nürnberg hat zwar bisher in jeder Partie getroffen, doch das mussten meist die Mittelfeldspieler und Verteidiger erledigen.

Ein Stürmertor gelang bisher nur dem jungen Cedric Teuchert, der aber gegen Berlin eigentlich auch eher auf dem Flügel spielte. Mikael Ishak und Adam Zrelak warten noch auf ihren ersten Saisontreffer, genau wie Edgar Salli und der erkrankte Rurik Gislason.

Werner als Trumpf

Weil neben Außenangreifer Gislason gegen Pauli wohl auch Sebastian Kerk fehlen wird, ist ein Einsatz des erfahrenen Flügelangreifers Werner durchaus wahrscheinlich.

Erfahren und offensivstark: Tobias Werner

Mit 127 Bundesligaspielen und 123 Zweitligapartien ist der vom VfB Stuttgart ausgeliehene 32-Jährige möglicherweise genau das Element, das dem Team zuletzt fehlte. Nur der in dieser Saison noch nicht eingesetzte Miso Brecko ist älter und noch erfahrener. Ein Schuss Cleverness und "Abgezocktheit" kann in so einem Flutlichtspiel sicherlich nicht schaden und vielleicht klappt es dann ja auch mit einem "echten" Stürmertor.

rt | Stand: 11.09.2017, 08:30