Drei Punkte und das um drei Tore bessere Torverhältnis trennen die Stuttgarter und die viertplatzierten Eisernen vor diesem Spitzenspiel im Schwabenland. Bei einem Sieg mit mehr als einem Tor Abstand für Union würde Berlin auf den ersten Rang springen, bei mehr als zwei Treffern Differenz für den Gast würde der VfB sogar aus den Aufstiegsrängen rutschen. Mehr Spitzenspiel geht nicht.

Ganz enge Kiste

Würden die Berliner nämlich siegen, hätten vier Teams vier Spieltage vor Saisonende 57 Punkte und ein nahezu identisches Torverhältnis (Braunschweig +16, Hannover +15). Damit es dazu nicht kommt, will VfB-Trainer Hannes Wolf von seiner Mannschaft eine bessere Leistung sehen als beim 3:2-Erfolg über Arminia Bielefeld in der letzten Woche.

Dort bewies der VfB zwar Moral, drehte die Begegnung und kam in der 89. Minute zum Siegtreffer durch Simon Terodde, doch es steht zu befürchten, dass eine Defensivleistung wie auf der Alm gegen die so offensivstarken Unioner wohl nicht ausreichen wird.

Keller in der Heimat

Die sind mit Trainer Jens Keller, dessen erste Station als Profispieler und Trainer übrigens der VfB Stuttgart war und der auch dort geboren ist, nach einer kleinen Schwächephase offenbar gerade rechtzeitig zum Endspurt wieder in der Spur. Beim 3:1 über den 1. FC Kaiserslautern brauchte es aber am vergangenen Sonntag wie auch beim VfB gegen Bielefeld einen Schlussspurt, um die Begegnung zu entscheiden.

Zwei Mannschaften mit echten "Knockout-Qualitäten" also, die nahezu punkt- und torgleich sind und sich im Hinspiel 1:1 trennten - wer ist nun der Favorit? Wenn es nach Keller geht, ist diese Frage eindeutig zu beantworten: "Ich habe es immer gesagt: Stuttgart ist mit dem Ziel 'sofortiger Wiederaufstieg' in die Saison gegangen. Deshalb ist sicherlich der Druck eher auf Stuttgarter Seite."

Im Lager der Schwaben nimmt man diese Rolle an, wurde aber im Vorfeld auch nicht müde, die offensiven Qualitäten des Gegners zu betonen. Kapitän Christian Gentner zeigte sich jedoch sehr optimistisch: "Wir sind nach wie vor ganz dick drinnen. Man spürt bei jedem in der Mannschaft, dass der Aufstieg das Ziel ist und jeder Teil davon sein kann".

Stuttgarts Probleme mit dem Rückstand

Dafür muss die Wolf-Elf aber ein Problem in den Griff kriegen: In vier der letzten fünf Spiele geriet sein Team in Rückstand und musste am Ende eine Energieleistung auf den Rasen bringen, um die Partien noch zu drehen. Gegen eine im Umschaltspiel so starke Mannschaft wie Berlin will man das natürlich tunlichst vermeiden.

Die Wettanbieter sehen jedenfalls den VfB relativ klar vorn und Union als Außenseiter. Dass das eine Rolle ist, mit der die Gäste am Montagabend sehr gut leben können, dürfte klar sein. Im Aufstiegsrennen sind sie schließlich trotz beachtlicher Leistung und hochkarätigem Kader der Außenseiter. Unter den vier Aufstiegsanwärtern sind die "Eisernen" das einzige Team, das in der jüngeren Vergangenheit nie in der Bundesliga spielte. Will man das ändern, hat man am Montag die ideale Gelegenheit dazu, die Weichen zu stellen.

Thema in: Sport aktuell, Montag 23.04.2017, 22.50 Uhr, Deutschlandfunk

Stand: 24.04.2017, 09:25