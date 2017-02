Im Montagsspiel der 2. Liga braucht 1860 München im bayrisch-fränkischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg einen Sieg, um sich weiter Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Die Voraussetzungen sind für die Löwen gar nicht einmal schlecht. Die Münchner sind seit sechs Partien zu Hause ungeschlagen, haben die vergangenen drei vor eigenem Publikum allesamt gewonnen. Allerdings haben die Nürnberger in dieser Saison immerhin auch schon fünf Auswärtssiege eingefahren.

Blickt man in die Statistik, sind Tore heute Abend fast schon garantiert. Der Club hat saisonübergreifend in seinen vergangenen 41 Zweitliga-Partien mindestens einmal getroffen. Und der TSV 1860 blieb nur in einem seiner vergangenen zwölf Spiele ohne Tor.

Pereira: Konzentration gilt dem eigenen Team

Münchens Trainer Vitor PereiraTrainer hat seit seiner Amtsübernahme am 1. Januar sechs Zähler aus drei Punktspielen geholt. Heute sollen unbedingt die nächsten drei dazukommen, um sich weiter vom Tabellenende abzusetzen und die Pokal-Schmach von Lotte vergessen zu machen. Nur vier Punkte beträgt der Abstand zu den drei Schlusslichtern. Und so bewertet Pereira seinen Auftakt als "keinen schlechten" , schränkt aber ein: "Erst, wenn wir am Montag gewinnen, dann ist es ein guter." Dem Gegner Nürnberg bescheinigt Pereira eine gute Organisation, ansonsten will er sich auf sein eigenes Team konzentrieren.

Nürnberg mit Personalsorgen

Andere Ziele haben die Nürnberger, die nach einer durchwachsenen Saison noch einmal versuchen wollen, Anschluss an die obere Tabellenregion herzustellen. Allerdings plagen die Clubberer Personalsorgen. Der Einsatz von Abwehrchef Georg Margreitter ist wegen Muskelproblemen fraglich. Auf jeden Fall nicht dabei sein werden Kapitän Miso Brecko (Muskelfaserriss), Tim Leibold (Schambeinverletzung), Dave Bulthuis (Außenbandanriss), Laszlo Sepsi (Oberschenkelprobleme), Patrick Rakovsky (Syndesmoseverletzung) und Patrick Erras (Aufbautraining).

Schwartz: 90 statt 70 guter Minuten

Club-Coach Alois Schwartz rechnet mit "einer schweren Aufgabe, in der Kleinigkeiten entscheiden werden". Von dem starken Auftritt seiner Mannschaft zuletzt gegen Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig lässt er sich nicht blenden und fordert höchste Konzentration: "Wir haben immer wieder nachlässige Phasen in unserem Spiel. Die hatten wir gegen Dresden, gegen Heidenheim und zu Beginn auch gegen Braunschweig." Schwartz will seine Mannschaft konstanter sehen: "Aus 70 guten Minuten müssen 90 werden. Daran gilt es zu arbeiten."

red/sid/dpa | Stand: 20.02.2017, 08:00