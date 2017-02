Beim SV Sandhausen tritt die Eintracht aus Braunschweig sehr gerne an. Im Hardtwaldstadion feierten die Niedersachsen in sieben Partien in zweiter Liga, dritter Liga und im DFB-Pokal sechs Siege und holten ein Remis. Torverhältnis: 14:2. So ist der SV Sandhausen so etwas wie der Lieblingsgegner der Eintracht. Und einen Lieblingsgegner - den braucht es jetzt auch.

Noch kein Sieg in 2017

Als Zweitliga-Tabellenführer war Braunschweig ins neue Jahr gestartet. Doch nach vier Spielen ohne Sieg musste das Team nicht nur die Konkurrenz aus Stuttgart und Hannover vorbei ziehen lassen, sondern verlor auch noch den Relegationsplatz an Union Berlin. Erstmals seit dem zweiten Spieltag rutschten die "Löwen" aus der Aufstiegszone. Schon vier Punkte beträgt der Rückstand auf Rang zwei.

Sogar gegen den Tabellen-Letzten aus Aue reichte es zuletzt daheim nur zu einem 1:1 - und das trotz früher Führung. Seine Mannschaft habe "den Faden verloren und zu kompliziert gespielt. Da hat auch die Klarheit im Passspiel gefehlt" , sagt Lieberknecht. Der Coach macht eine "gewisse Verkrampfung" im Spiel seines Teams aus. "Die Jungs merken die Drucksituation" , sagt Lieberknecht.

Reine Kopfsache

Dabei hatte er sich alle Mühe gegeben, keinen Druck aufkommen zu lassen. Die Tabellenführung im Winter war ihm ohnehin nicht ganz geheuer. Da sprach der Trainer "von einem großen Traum." Vom Tabellenstand sei er "selbst überrascht. Das, was wir jetzt erleben, ist nicht normal" , sagte er und erklärte Stuttgart und Hannover zu "Überfavoriten" .

Pfiffe von den Fans

Doch funktioniert hat das alles nicht so ganz. Vielleicht auch, weil das Umfeld nicht mitspielt. Nach dem Spiel gegen Aue mussten sich die Eintracht-Spieler erstmals Pfiffe von den eigenen Fans gefallen lassen. Wofür Lieberknecht Verständnis hat. "Jeder hat natürlich gehofft, dass es so weiter geht wie in der Hinrunde" , sagt er. So ist die jüngste Sieglos-Serie wohl wirklich Kopfsache. Denn Lieberknecht hat alle Mann an Bord. Und er ist vom Kader überzeugt. Deshalb verzichtete die Eintracht im Winter auch auf Verstärkungen. Das Team sei "auf allen Position doppelt besetzt".

"Müssen wir durchstehen"

Die Pfiffe hätten "weh getan" , gibt der 43-Jährige zu. "Das ist eine Situation, die wir aber durchstehen müssen. Wir müssen den Kopf oben lassen und weiter machen. Wir lassen uns nicht verrückt machen" , sagt der Trainer, doch er stellt klar: "Natürlich hätten wir gerne mehr Punkte." Das meint auch Onel Hernández. "Wir geben weiter Gas. Nun sind wir die Jäger, das ist nicht das Problem. Wir müssen nun hart arbeiten, um wieder Siege einzufahren, und da gemeinsam rauskommen" , sagt der Stürmer.

"Nach wie vor im Aufstiegsrennen"

Auch Lieberknecht hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und reagiert nicht gerade panisch auf die aktuelle Situation. "Wir befinden uns nach wie vor im Aufstiegsrennen. Es sind noch 13 Spiele, in denen sehr viel in alle Richtungen passieren kann" , sagt er. Ein Sieg beim Lieblingsgegner wäre da sehr nützlich.

vdv/sid/dpa | Stand: 23.02.2017, 11:04