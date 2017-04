In der Animation ist von der sportlichen Tristesse nichts zu erahnen. Eingebettet in sehr viel Grün sieht man dort 1:37 Minuten lang eine schicke helle Arena, die 35.000 Zuschauern Platz bieten soll, zahlreiche Trainingsplätze für die Profis und den Nachwuchs. "Das ist ein historischer Tag in der 122-jährigen Geschichte unseres KSC" , feierte KSC -Präsident Ingo Wellenreuther im vergangenen November die seit weit über einem Jahrzehnt diskutierte Entscheidung, nach der nun die Stadt alleinige Bauherrin und der Sportclub später Pächter wird.

"Sportlich und wirtschaftlich konkurrenzfähig"

Wellenreuther sagte damals weiter: "Wir haben ein überragendes Ergebnis erreicht." Das Stadion werde "die sportliche und wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit" des ehemaligen Europapokal-Teilnehmers sichern. Wer allerdings diese Konkurrenten sein werden, das ist derzeit offen.

Im Moment spricht sehr viel dafür, dass die Gäste in der kommenden Saison, in der bei laufendem Spielbetrieb mit dem Stadionumbau begonnen wird, Wehen Wiesbaden, Sonnenhof Großaspach und Hallescher FC heißen. Karlsruhe hat von allen Klubs die schlechteste Heimbilanz (drei Siege), auch auswärts erst einen Erfolg und mit sieben Treffern die wenigsten auf fremden Plätzen erzielt, es deutet alles auf die Dritte Liga hin.

Trainerwechsel wirkungslos verpufft

Durch einen Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen, wäre jetzt die branchenübliche Idee, aber die hatte der KSC schon. Und auch diese Maßnahme ist wirkungslos verpufft. Mit Mirko Slomka hat im Januar ein champions-league-erfahrener Mann übernommen, doch seine Bilanz ist verheerend. Sechs der vergangenen sieben Spiele gingen verloren, darunter waren desaströse Auftritte wie das 0:5 bei St. Pauli oder das 0:3 gegen Düsseldorf, bei denen bereits Auflösungserscheinungen erkennbar waren.

Wie bei der historisch bitteren Relegation gegen Hamburg vor knapp zwei Jahren kam zuletzt auch noch Pech dazu. Beim 1:2 in Nürnberg haderte Karlsruhe zu Recht mit fragwürdigen Elfmeterentscheidungen für den Club und einem verweigerten Strafstoß-Pfiff für die Badener. Torhüter und Kapitän Dirk Orlishausen stellt zwar klar, dass er "kein Verschwörungstheoretiker" sei, sagt aber: "Man fühlt sich machtlos, weil man eigentlich für die Niederlage wenig kann. Da ist ein fader Beigeschmack."

"Unterschwelliges Anti-KSC-Gen"

Sportdirektor Oliver Kreutzer sieht das ähnlich und führt bei seinem Klagevortrag auch an, dass der angesprochene Unparteiische ausgerechnet aus Stuttgart stammt, wo sich die Sympathie für den Karlsruher an sich grundsätzlich in ganz engen Grenzen hält.

Kreutzer: "Wenn ich mir vorstelle, genau dieser Schiedsrichter hat bei der Zweiten Mannschaft ebenfalls einen Elfer gepfiffen, dann ist die Ansetzung unglücklich. Wenn du Schiedsrichter bist, bist du irgendwo Fußballfan, und wenn du aus Stuttgart kommst, ist unterschwellig dieses Anti-KSC drin."

Alles entscheidendes Spiel

Noch glauben der Sportdirektor und der Kapitän aber, dass sich all diese Unbill noch in positive Bahnen lenken lassen lässt. Das müsste aber schnell gehen. Kreutzer: "Das Spiel gegen Würzburg ist das alles entscheidende. Wenn wir da drei Punkte holen, sind wir zwar noch nicht auf der Überholspur, aber zumindest wieder dran und haben das positive Gefühl."

Orlishausen schlägt vor: "Es gilt, die gute Leistung aus Nürnberg mitzunehmen und gegen Würzburg einen Sieg zu holen. Wir müssen jetzt mit dem Kopf durch die Wand." Sollte sich die Wand als stärker erweisen, ist sogar ein weiterer Trainerwechsel in Karlsruhe denkbar. In den Medien wird bereits über Co-Trainer Patrick Meister spekuliert, der sofort übernehmen könnte.

Meister hat Spieler mit Perspektive

Meister coacht parallel die U 17 des KSC in der Bundesliga und steht dort trotz einer am Wochenende erlittenen unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Bayern München in der Spitzengruppe. Er hat in seiner B-Jugend eine Reihe von Spielern mit großer Perspektive, von denen der ein oder andere durchaus mal im hochmodernen Wildpark-Neubau auflaufen könnte. Nur in welcher Liga das dann sein wird, ist derzeit völlig offen.

