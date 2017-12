Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Eintracht Braunschweig findet sich zum Ende der Hinrunde der 2. Liga in den Niederungen der Tabelle wieder, anstatt um den Aufstieg mitzuspielen. "Wir alle wissen, dass wir hier eine Drucksituation haben, und diese nehmen wir an. Alle ziehen mit und wollen da rauskommen" , gab BTSV -Trainer Torsten Lieberknecht vor der richtungsweisenden Partie am Montagabend (03.12.2017) beim FC Ingolstadt 04 zu Protokoll.

Nyman fällt erneut aus

Braunschweigs Trainer spricht inzwischen selbst vom "Thema Abstiegskampf" , das seine Spieler auch mental annehmen müssten. Besonders bitter ist da natürlich, dass die verletzungsgeplagten "Löwen" in Ingolstadt auf Angreifer Christoffer Nyman verzichten müssen, der sich erneut einen Muskelfaserriss zugezogen hat. "Das ist natürlich extrem bitter" , sagte Lieberknecht, dem auch weiterhin die Langzeitverletzten Domi Kumbela, Mirko Boland und Joseph Baffo fehlen.

BTSV-Trainer: "Nicht nur verteidigen"

Lieberknecht und seine Mannschaft wollen sich trotz aller Verunsicherung beim erstarkten FC Ingolstadt nicht verstecken: "Wir wollen nicht nur verteidigen. Vielmehr haben wir unter der Woche einiges ausprobiert, wollen diese Dinge gegen Ingolstadt auf den Platz bringen und offensive Akzente setzen" , sagte der Trainer.

Ingolstadt vor Vereinsrekord

Ganz anders ist die Lage beim FC Ingolstadt 04, der mit großen Ambitionen in die Partie gegen die Niedersachsen geht. Gegen die Braunschweiger soll im eigenen Stadion der vierte Sieg in Serie gelingen - das wäre Vereinsrekord.

"Ich wünsche mir das für die Jungs. Unser Ziel ist klar: Wir wollen zu Hause gewinnen. Wir müssen unsere Stärken einbringen, dann bin ich positiv gestimmt, dass wir gewinnen werden" , sagte FCI -Trainer Stefan Leitl.

Die "Schanzer" sind seit sieben Partien ungeschlagen und könnten mit einem weiteren Erfolg den Abstand auf einen direkten Aufstiegsplatz auf vier Punkte verringern. Allerdings muss der FCI dabei auf Angreifer Antonio Colak verzichten. Er fehlt wegen Rückenproblemen.

sid/dpa | Stand: 04.12.2017, 10:04