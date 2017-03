Nach Großkreutz-Affäre: VfB will Siegesserie ausbauen

Die Affäre Kevin Großkreutz und dessen Entlassung nach seiner nächtlichen Prügelei soll vergessen sein. Alle Augen beim VfB Stuttgart sollen sich ab sofort nur wieder auf das Ziel Wiederaufstieg in die Bundesliga richten. Im Montagsspiel der 2. Liga bei Mitaufstiegskandidat Eintracht Braunschweig wollen die Schwaben heute Abend ihre Siegesserie ausbauen und ihre Pole Position festigen. Fünf Dreier in Folge fuhr das Team von Trainer Hannes Wolf zuletzt ein und behielt damit als einziges Zweitliga-Team in allen Pflichtspielen dieses Jahres eine weiße Weste.

VfB ist stärkstes Auswärts-Team

Sieben Punkte Vorsprung hat der VfB auf Nichtaufstiegsrang vier, den die Braunschweiger belegen. Das Duell der beiden Mannschaften ist in jeder Hinsicht ein Topspiel und verspricht hohen Unterhaltungswert. Stuttgart führt die Auswärtstabelle an, der BTSV liegt auf dem zweiten Rang in der Heimstatistik. Für die Stuttgarter spricht, dass sie die vergangenen fünf Partien gegen die Niedersachsen nicht verloren haben.

Großkreutz-Affäre kein Alibi

Stuttgarts Trainer machte klar, dass die Aufregung um Großkreutz kein Alibi sein dürfe, nachzulassen: "Wir haben trotz der Turbulenzen versucht, im Training den Anknopf zu drücken." Wolf fordert von seiner Mannschaft eine "Top-Kultur, eine Top-Leistung und maximale Bereitschaft" . Braunschweig sei ein extrem heimstarkes Team, das in der Kompaktheit seine Stärke habe, aber auch mit viel Tempo nach vorne kommen könne. Sein Fazit: "Braunschweig ist zu Recht mit im Aufstiegskampf dabei.“

Wolf kann bei den Niedersachsen wohl auch Torjäger Simon Terodde einsetzen. Der Top-Stürmer mit 15 Treffern auf dem Konto war am Mittwoch (01.03.2017) wegen seines gebrochenen Nasenbeins operiert worden, hat aber bereits wieder trainiert und wäre mit einer Spezialmaske einsatzbereit.

Braunschweig und das Problem der Konstanz

Die Braunschweiger haben keine besonders guten Erinnerungen an das Hinspiel. Nach einem tollen Saisonauftakt mit fünf Siegen in Folge verloren sie bei den Schwaben am sechsten Spieltag mit 0:2. Von den vergangenen fünf Partien gewannen die Niedersachsen nur eines - mit 1:0 beim SV Sandhausen. Misserfolge gegen die Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue (1:1) oder St. Pauli (1:2) belegen, dass das Team von Torsten Lieberknecht sein Potenzial nicht konstant abrufen kann.

Lieberknecht und der perfekte Tag

Lieberknecht weiß denn auch, was seine Mannschaft benötigt, um dem Tabellenführer ein Bein stellen zu können: "Jeder meiner Spieler, der am Montag aufläuft, braucht einen perfekten Tag“ , sagte er bei der Abschluss-Pressekonferenz. An Einsatzbereitschaft, Willen und Leidenschaft mangelt es den Löwen jedenfalls nicht. Die Braunschweiger können kratzen und beißen, was 45 Gelbe Karte plastisch belegen.

Stand: 06.03.2017, 08:00