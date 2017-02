Fortunas Kampf gegen das Sturmtief

Seit sechs Partien ohne Sieg, seit fünf Begegnungen ohne eigenen Torerfolg - diese Zahlen bereiten allen Beteiligten bei Fortuna Düsseldorf große Sorgen. Von Platz fünf im November vergangenen Jahres, als mit dem 1:0 beim FC St. Pauli der letzte Sieg gefeiert wurde, rutschten die Fortunen inzwischen auf Rang zehn ab. Noch ist die Situation mit Blick nach unten nicht sehr bedrohlich, doch eine Trendwende muss schnellstens her - am besten schon im anstehenden Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (10.2.2017, 18.30 Uhr).

Krise? "Keine Krise"

Eine Krise will sich Trainer Friedhelm Funkel allerdings nicht andichten lassen. "Davon würde ich nicht reden. Wir machen derzeit eine schwierige Phase durch" , sagt Funkel, der die Fortuna seit Mitte März 2016 coacht. Vor allem in der Offensive muss sich Funkel etwas einfallen lassen, um die Misere seiner Stürmer zu beheben. Das letzte Fortuna-Tor gelang Abwehrspieler Robin Bormuth beim 2:2 am 25. November gegen Hannover 96.

Besonders an Stürmer Rouwen Hennings wird das Sturmtief festgemacht. Seit 815 Minuten wartet der Leihspieler des englischen Zweitligisten FC Burnley auf ein Tor. Hennings traf zuletzt im Oktober. Seine Torflaute hätte aber auch sein Gutes, spekulierte der Düsseldorfer Express. Seine Ablöse würde derzeit um eine halbe Millionen Euro sinken, falls die Düsseldorfer den Spieler fest verpflichten wollten.

Liebe zum Bollwerk

Mit dem 1. FC Kaiserslautern kommt nun eine Mannschaft in die Landeshauptstadt, die das Toreschießen ebenfalls nicht erfunden hat. Mit zwölf Treffern aus 19 Partien stellen die Pfälzer gar die schlechteste Tor-Ausbeute die Liga. Den neuen FCK-Trainer Norbert Meier verbindet wie Friedhelm Funkel eine Liebe zum Defensiv-Bollwerk. Alles deutet also eher auf eine Abwehrschlacht hin.

Stand: 09.02.2017, 10:48