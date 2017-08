Viele Trainer-Entlassungen in Liga zwei

Janos Radoki von der SpVgg Greuther Fürth ist schon der vierte Cheftrainer in der 2. Bundesliga, der zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison seinen Platz räumen musste. Eine solche Vielzahl an Freistellungen gab es zuletzt in der Saison 2001/2002.