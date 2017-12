Rasiejewski bleibt Trainer des VfL Bochum

"Jens Rasiejewski war bereit, in einer schwierigen Phase die Mannschaft zu übernehmen und hat in kurzer Zeit unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, mit ihr erfolgreich zu arbeiten" , sagte VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter. "Unter seiner Führung hat sich das Team wieder stabilisiert, vor allem in der Defensive, auch aufgrund klarer Vorgaben in puncto Spielanlage."

Nachfolger von Ismail Atalan

Rasiejewski hatte am 10. Oktober interimsmäßig die Nachfolge des entlassenen Ismail Atalan angetreten. Der Verein hatte ihn zunächst bis zur Winterpause mit der Aufgabe betreut.

"Die Herausforderung ist seit Beginn meiner Trainertätigkeit für den VfL nicht kleiner geworden, doch die Mannschaft zieht hervorragend mit und setzt die Vorgaben immer besser um ", so Jens Rasiejewski. "Wir sind auf einem guten Weg, um sicheren Boden unter den Füßen bekommen. Das Wesentliche wird weiterhin der gemeinschaftliche Erfolg sein. Auf dieses Ziel arbeiten wir permanent hin."

Stand: 08.12.2017, 16:08