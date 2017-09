Schön, aber erfolglos - Bochum droht der Fehlstart

"Wir müssen den Punch setzen"

In Nürnberg waren die Bochumer in Führung gegangen und auch im Anschluss vor allem über Sydney Sam und Robbie Kruse weiter offensiv gefährlich - allerdings mit dem von Atalan kritisierten Effizienzmangel.

Bochum-Trainer Ismail Atalan

Was fehlte war ein weiterer Treffer - und so standen die Bochumer am Ende erneut mit leeren Händen da. Genau wie am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Heidenheim. In allen statistischen Werten waren die Bochumer überlegen - doch statt die Überlegenheit in Tore zu verwandeln, reichten zwei Fehler in der Abwehr nach Standardsituationen für zwei Gegentore.

Trendwende gegen Ingolstadt?

In Sachen Taktik oder Aufstellung besteht für Atalan also kaum die Notwendigkeit, seine Mannschaft neu aufzustellen. Nach den zwei Niederlagen in Folge müssen aber vor allem die Offensivkräfte am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt beweisen, dass sie nicht nur schön sondern auch effektiv spielen können. Für die angestrebten Saisonziele wäre es jedenfalls wichtig, die englische Woche nicht komplett ohne Punkte abzuschließen.

