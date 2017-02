Karlsruher SC holt Punkt in Bochum

Die Badener ertrotzen beim heimstarken VfL Bochum immerhin ein 1:1 (0:0), nachdem sie sogar in Führung gegangen waren. Die Führung durch den eingewechselten Stefan Mugosa (74.) glich Johannes Wurtz (84.) noch aus.

Das Unentschieden bescherte Slomka vier Punkte aus seinen ersten beiden Partien auf der KSC -Bank. Die in eigenem Stadion noch unbesiegten Bochumer verpassten es indes, mit einem Erfolg Anschluss zur oberen Tabellen-Hälfte herzustellen.

Gefahr vor allem durch Mlapa

In einem durchwachsenen Duell auf dem holprigen Rasen im Ruhrstadion waren die Gastgeber immer dann gefährlich, wenn Peniel Mlapa mit hohen Bällen angespielt wurde. Der 1,93 Meter große Stürmer verfehlte gleich zweimal per Kopf das KSC-Gehäuse nur knapp (12./22.).

Beide Teams ließen gerade im zweiten Abschnitt zusehends die Präzision vermissen. Bei Karlsruhe stand in Fabian Reese nur einer der fünf in der Winterpause gekommenen Neuzugängen in der Startelf. Der offensive Mittelfeldspieler - von Schalke 04 bis zum Saisonende ausgeliehen - war das belebende Element im Angriffsspiel der Badener. Besonders mit seinen Weitschüssen sorgte der 19-jährige Reese für Gefahr (40./49.).

Neuzugang Mugosa erzielt Karlsruher Führung

Die Führung erzielte aber der in der Winterpause von 1860 München gekommene Mugosa, der nach einem verunglückten Schuss von Grischa Prömel einköpfte. Mugosa war erst zehn Minuten zuvor eingewechselt worden. Wenige Minuten vor Schluss gelang Wurtz dann noch der Ausgleich für die insgesamt aktiveren Gastgeber.