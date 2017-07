VfL Bochum trennt sich von Trainer Verbeek

Laut Medienberichten soll Ismail Atalan, der bislang den Drittligisten Sportfreunde Lotte betreut hatte, Nachfolger des 54-Jährigen werden.

Die Trennung erfolgt in der Vorbereitung auf die neue Saison und damit zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt. Verbeek soll bereits am Montagabend über den Rauswurf informiert worden, hieß es. Der Niederländer war seit Anfang 2015 in Bochum im Amt und besaß noch einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison. Eine Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht.

Atalan derzeit bei Manchester City

Ismail Atalan, Trainer der Sportfreunde Lotte.

Atalan hatte die Sportfreunde Lotte 2016 in Aufstiegsspielen gegen Waldhof Mannheim in die 3. Liga geführt und anschließend im DFB-Pokal bis ins Viertelfinale. Dabei schaltete Lotte nacheinander Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München aus. Derzeit hospitiert der 37-Jährige beim früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola, der den englischen Spitzenklub Manchester City trainiert. Im März machte Atalan seine Lizenz als Fußball-Lehrer. Bochum bestreitet am 28. Juli das Eröffnungsspiel der 2. Liga gegen den FC St. Pauli.

Stand: 11.07.2017, 08:36