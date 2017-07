Zweitligisten bleiben auf TV-Geldern sitzen

Streit um Verteilung

Die Verteilung der TV-Gelder war im November 2016 ein Politikum. Die Bundesliga-Vereine pochten auf einen möglichst großen Anteil, um auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Zweitliga-Klubs wollten ihrerseits mit 20 Prozent an den Ausschüttungen beteiligt werden. Was folgte war ein Kompromiss: Die Zweitliga-Vereine bekommen 141 Millionen Euro und dieser Betrag wird durch Solidaritätszahlungen der Bundesligisten aufgewertet. So kommen in diesem Jahr 186 Millionen Euro zusammen.

Vier Säulen

Die TV-Gelder steigen.

Die Verteilung der Gelder ist neu. Vor allem ist sie kompliziert und basiert auf einem Vier-Säulen-Modell. Die Säulen "Bestand" und "Wettbewerb" machen gemeinsam 93 Prozent der Einnahmen aus. Dafür wird für die Zweitligisten eine Fünf-Jahres-Wertung erstellt. Je besser die Klubs da abschneiden, desto mehr Geld bekommen sie. Eine weitere Säule nennt sich "Nachhaltigkeit". Dort wird das sportliche Abschneiden der zurückliegenden 20 Spielzeiten berücksichtigt. Fünf Prozent der TV-Gelder werden anhand dieser Tabelle verteilt. Die Säule "Nachwuchsförderung" belohnt den Einsatz von U23-Spielern. Allerdings werden dabei nur zwei Prozent der Erlöse ausgeschüttet.

Traditionsvereine profitieren von "Nachhaltigkeit"

Neben den drei Aufsteigern Duisburg, Regensburg und Kiel legt Eintracht Braunschweig am meisten zu - dank guter Ergebnisse in den vergangenen Jahren. Von "Nachhaltigkeit" profitieren am stärksten zwei Traditionsvereine. Der 1. FC Nürnberg landet dank der Einnahmen aus dieser Säule im Geld-Ranking auf Platz vier, der 1. FC Kaiserslautern schafft es auf Platz sieben. Die Pfälzer zehren dabei wohl immer noch von der Meisterschaft in der Saison 1997/98.

Auffällig ist auch, dass Absteiger Ingolstadt mehr als 2,5-mal so viel wie Aufsteiger Kiel bekommt. Das lässt erahnen wie groß die Kluft zwischen zweiter Bundesliga und Fußball-Oberhaus ist. Dort streicht der FC Bayern München rund 99 Millionen Euro ein. Leipzig bekommt als Schlusslicht des Bundesliga-Rankings rund 29 Millionen Euro – zwölf Millionen mehr als Ingolstadt.

Schere geht weit auseinander

Andreas Rettig vom FC St. Pauli

St. Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig hat den neuen Verteilungsschlüssel deshalb auch scharf kritisiert. "Es wird der Eindruck erweckt, als hätte die zweite Liga nun einen Vorteil. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich das als irreführende Annahme ", sagt Rettig. "Das neue Modell führt perspektivisch dazu, dass die Bundesligisten und ein paar Klubs, die auf- und absteigen, unter sich bleiben." Somit würde weiterhin nichts gegen die finanzielle Kluft zwischen Bundesliga und zweiter Liga getan werden.

"Jeden Euro dreimal umdrehen"

Das meint auch Dynamo Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. "Klar kriegen wir mehr. Aber die Oberen der zweiten Liga kriegen viel mehr. Da geht die Schere zu weit auseinander." Allzuviel Spielraum für eine Erhöung des Spieleretats gibt es in Dresden nicht. Dynamo hatte in der abgelaufenen Saison einen Etat von 7,5 Millionen Euro und stand damit im unteren Tabellendrittel. "Daran wird sich auch in der nächsten Saison nichts ändern. Wir müssen jeden Euro dreimal umdrehen" , sagt Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Andere Klubs haben hohe Verbindlichkeiten – so wie Nürnberg, Bielefeld oder Duisburg. Auch dort sind keine großen Sprünge möglich.

