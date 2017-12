Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim und Torsten Lieberknecht von Eintracht Braunschweig reiben sich in diesen Tagen wohl verwundert die Augen. In der zweiten Fußball-Bundesliga mussten in dieser Woche schon zwei Trainer gehen. Am Montag (04.12.17) wurde Jens Keller bei Union Berlin entlassen, drei Tage später Olaf Janßen beim FC St. Pauli. Damit erwischte es in dieser Saison schon acht Übungsleiter vorzeitig - und das vor der Winterpause. Einige Klubs sind in Abstiegsnot geraten, andere sehen im Aufstiegskampf ihre Felle davon schwimmen. Wie auch immer - Trainer-Entlassungen sind im Fußball-Unterhaus offenbar in Mode.

Gegen den Trend

Nicht so beim 1. FC Heidenheim und bei Eintracht Braunschweig. Dort leiten Schmidt und Lieberknecht jetzt schon im elften Jahr die Geschicke an der Linie. Eine Entlassung ist nicht in Sicht. Dabei stand Heidenheim vor einigen Wochen noch auf dem Relegationsplatz 16 und Braunschweig steckte im Mittelfeld fest.