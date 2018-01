VfL Bochum - ein Tanz auf der Rasierklinge

So lief die Hinrunde

Vor der Saison waren sie beim VfL Bochum so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr. Nach zahlreichen namhaften Zugängen sah sich der Verein gewappnet für den Aufstiegskampf in der Zweiten Liga. Doch daraus wurde nichts. Das Team rutschte nach recht gutem Beginn schnell ab und fand sich in der zweiten Tabellenhälfte wieder.

Die Unruhe im Verein dokumentiert allein schon die Entwicklung auf dem Trainerstuhl. Am 11. Juli, also 14 Tage vor Saisonbeginn, wurde Trainer Gertjan Verbeek entlassen. Nachfolger Ismael Atalan konnte sein Glück auch nicht an der Castroper Straße finden und musste im Oktober wieder gehen. Nach einer kurzen Übergangsphase mit Interimscoach Heiko Butscher wurde schließlich Jens Rasiejewski installiert. Unter ihm hat sich das Team zweifelsohne stabilisiert, rangiert aber immer noch näher an den Abstiegs- als an den Aufstiegsrängen.

Wer kommt, wer geht

Dass der VfL nach wie vor einen aufgeblähten Kader von mehr als 30 Spielern mit sich herumschleppt, wird Manager Christian Hochstätter von einigen Kritikern negativ angekreidet. Eigentlich wollte man sich im Winter von einigen "Überhang-Spielern" trennen und somit ein wenig Geld einsparen. Dies ist nicht gelungen. Stattdessen holte man sich weiteres Personal dazu: Aus Hoffenheim kam auf Leihbasis Youngster Philipp Ochs.

Möglich scheint, dass der wechselwillige Ex-Kapitän Felix Bastians den VfL verlässt. Nach wie vor gibt es die Option China - allerdings will der VfL eine adäquate Ablöse kassieren. Man liegt in den Vorstellungen weit auseinander.

Trainer

Jens Rasiejewski übernahm Anfang Oktober die Verantwortung auf der Trainerbank, kam für den glücklosen Ismael Atalan. Unter dem 42-Jährigen stabilisierte sich der VfL vor allem in der Defensive, kassierte fortan erheblich weniger Gegentore. Zwischenzeitlich gelang eine Serie von sechs ungeschlagenen Partien, die den VfL aus der ärgsten Abstiegszone hievte. Am letzten Spieltag 2018 setzte es dann aber noch einmal eine 1:2-Pleite beim FC St. Pauli, die eines klar machte: Auch für den Trainer geht es in den kommenden Wochen darum, den VfL von den nach wie vor nahen Abstiegsrängen fernzuhalten.

Ausblick auf die Rückrunde

Für die Bochumer wird es darum gehen, sich weiter zu stabilisieren und Stück für Stück in der Tabelle zu klettern. Der Abstand zu den Aufstiegsplätzen scheint aber zu groß zu sein, als dass sich der Verein da noch echte Hoffnungen machen darf.

In der Winter-Vorbereitung hat sich die künftige Stammelf recht deutlich herauskristallisiert. Leistungsträger wie Kevin Stöger, Stefano Celozzi, Jan Gyamerah und Robbie Kruse sind gesetzt, vorne hat sich zunächst Johannes Wurtz gegenüber Lukas Hinterseer und Dimitrios Diamantakos durchgesetzt. Auch Neuzugang Philipp Ochs wird direkt in der Startelf erwartet. Einzig die Torwartfrage ist noch nicht beantwortet. Darf nach wie vor Manuel Riemann ins Tor oder bekommt Felix Dornebusch seine Chance? Diese Frage wird erst der Aufstellungsbogen vor dem Duisburg-Spiel am Dienstag (23.01.18) beantworten.

Stand: 22.01.2018, 09:49