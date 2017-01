So lief die Hinrunde

Fünf Siege, fünf Niederlagen, sieben Unentschieden. Die Bilanz ist ausgeglichen, aber Platz elf nach 17 Spieltagen ist nicht das, was die Verantwortlichen vor der Saison erwartet hatten. "Oben mitspielen" , lautete das Ziel. Davon konnte in der Hinrunde jedoch nicht die Rede sein.

Angesichts der Verletztenmisere darf das allerdings nicht überraschen. Dass der VfL trotzdem nur zwei Zähler weniger auf dem Konto hat als zum gleichen der Zeitpunkt der Vorsaison, ist respektabel.

Wer kommt, wer geht

Soll in Bochum behutsam aufgebaut werden: Neuzugang Vitaly Janelt.

Sportdirektor Christian Hochstätter, der im Herbst mit einem Wechsel in die Bundesliga zum Hamburger SV liebäugelte, hat den Kader in der Winterpause leicht justiert. Juniorennationalspieler Gökhan Gül wechselte nach Düsseldorf, der Litauer Arvydas Novikovas spielt künftig in Polen.

Dafür haben sich die Bochumer den talentierten Vitaly Janelt von RB Leipzig ausgeliehen, den Trainer Gertjan Verbeek behutsam aufbauen will. Angreifer Ulrich Bapoh und Verteidiger Tom Baack aus dem eigenen Nachwuchs erhielten einen Profivertrag.

Trainer

Geertjan Verbeek kann ganz schön ungemütlich werden, wenn seine Spieler nicht das umsetzen, was er vorgibt. Beim Testspiel gegen Greuther Fürth wurde das zuletzt wieder deutlich. Trotz eines verdienten 3:0 für den VfL . Lautstark korrigierte der Niederländer das Treiben seines Teams auf dem Platz.

Bochums Trainer Gertjan Verbeek

"Wir wollten Pressing spielen, das haben wir erst gemacht, als ich am Spielfeldrand war. Das ärgert mich" , klagte Verbeek. Pressing, Ballbesitz, schneller Offensivfußball - das ist das Spiel, das der Bochumer Trainer sehen will. Angriffsfußball soll das Markenzeichen des VfL sein.

Ausblick/Ziel für die Rückrunde

Auf den Relegationsplatz drei hat der VfL bereits zehn Punkte Rückstand, das dürfte in der Rückrunde kaum aufzuholen sein. Auf die Abstiegsplätze sind es auf der anderen Seite recht komfortable acht Zähler Vorsprung. In Abstiegsgefahr sollten die Bochumer mit dem gut besetzten Kader allerdings ohnehin nicht geraten.

Platz fünf wie im Vorjahr ist dagegen durchaus noch eine realistische Option. Dafür ist es aber zwingend notwendig, dass die wichtigsten Akteure gesund bleiben.

Stand: 19.01.2017, 06:20