MSV Duisburg - solide Position behaupten

So lief die Hinrunde

Als der MSV Duisburg am letzten Spieltag 2017 gegen Dynamo Dresden einen souveränen 2:0-Heimsieg eingefahren hatte, war das Glück der Zebras komplett. Durch den Erfolg ergab sich eine beeindruckende Bilanz: In den letzten neun Spielen des Jahres hatten die Meidericher nur eine Niederlage kassiert, zogen in der Tabelle auf Rang sieben vor und lagen mit satten 26 Zählern sogar in Schlagdistanz zu den drei Aufstiegsrängen.

Eine Klasse-Bilanz für den Aufsteiger, mit der vor der Saison kaum jemand gerechnet hatte. Eigentlich hatten die finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten Duisburger mit hartem Abstiegskampf gerechnet - dass sie nunmehr beinahe sorgenfrei in den zweiten Teil der Saison gehen können, verdanken sie ihrem Teamgeist und der mannschaftlichen Geschlossenheit, die sie in den letzten Monaten an den Tag gelegt haben.

Wer kommt, wer geht

Beim MSV Duisburg war in der Winterpause einiges los, auch personell gab es ein paar Änderungen: Mit Christian Gartner verpflichtete der MSV einen 23-jährigen Mittelfeldmann, der zuletzt vereinslos war und bereits seit November beim MSV mittrainiert hatte. Gartner hatte in der Vorsaison bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag gestanden, davor war er beim SV Mattersburg in Österreich aktiv. Stolz sind sie beim MSV, dass der von zahlreichen türkischen Klubs umworbene junge Stürmer Ahmet Engin seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat.

Auf der anderen Seite bekam der MSV Großverdiener Thomas Bröker von der Gehaltsliste - der Routinier ging zu Drittligist Fortuna Köln. In die 3. Liga zog es auch Simon Brandstetter, der zum SV Wehen-Wiesbaden weiterzog. Der Vertrag von Baris Özbek wurde aufgelöst.

Trainer

Als Ilia Gruev im November auf der Duisburger Sportgala zum Trainer des Jahres gewählt wurde, war dies eine nur logische Entscheidung der Duisburger Entscheider. Mit dem Zweitliga-Aufstieg, dem Niederrhein-Pokalsieg und einer tollen Hinrunde in der Zweiten Liga waren die Zebras unter ihrem Übungsleiter erfolgreich wie lange nicht mehr.

Gruev hatte den Traditionsklub am 3. November 2015 als Nachfolger von Gino Lettieri übernommen, konnte den Abstieg aber trotz einer beherzten Aufholjagd nicht verhindern. Der MSV hielt an Gruev fest. Der Deutsch-Bulgare schaffte den sofortigen Wiederaufstieg und sieht im Trainerposten mehr als einen normalen Job. "Duisburg ist für mich eine Herzensangelegenheit" , so Gruev.

Ausblick auf die Rückrunde

Platz sieben mit Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen ist für den MSV natürlich eine verführerische Ausgangsposition. Doch die Zebras bemühen sich um Seriosität, wollen die bislang starke Saison sicherlich nicht mit unrealistischen neuen Zielen erschweren. "Die Mannschaft ist sicherlich gut für einen Mittelfeldplatz" , sagt MSV-Ikone Bernard Dietz über das aktuelle Team.

Stand: 22.01.2018, 12:59