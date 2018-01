Gejagte Fortuna bleibt erfolgshungrig

Wenn die 2. Liga ins Fußballjahr startet, ist Fortuna die Gejagte: Dank des Erfolges am letzten Spieltag vor Weihnachten überwinterten die Düsseldorfer als Tabellenführer. Das soll möglichst so bleiben.

So lief die Hinrunde

Der Tabellenelfte der vergangenen Saison war zweifellos eines der Überraschungsteams der Hinrunde. Am vierten Spieltag erstmals Tabellenführer, feierte die Fortuna ab dem siebten Spieltag fünf Erfolge in Serie und hielt den Spitzenplatz bis zum 13. Spieltag. Glück hatte das Team von Trainer Friedhelm Funkel, das auch die Konkurrenz in Sachen Konstanz keine Glanzleistungen zeigte. So gelang den Rheinländern trotz einer Serie von sechs erfolglosen Spielen mit dem 1:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig die Rückkehr auf den Platz an der Sonne.