Der Schwede Emir Kujovic (links) geht für Fortuna Düsseldorf auf Torejagd.

Oft rackerte Hennings tapfer als einzige Spitze, dies könnte sich nun ändern: In dem von Trainer Funkel in der Vorbereitung oft gespielten 3-5-2-System dürfte der vom SC Freiburg verpflichtete Havard Nielsen als Favorit auf den zweiten Platz im Sturm gelten. Konkurrenz bekommt Nielsen durch den erfahrenen Schweden Emir Kujovic, der ein bulliger Mittelstürmer ist und zuletzt für den belgischen Europa-League-Teilnehmer KAA Gent auflief.

Das ebenfalls für die Offensive verpflichtete kroatische Talent Davor Lovren (19/Dinamo Zagreb) und Nachwuchsspieler Karlo Majic ergänzen die neue Offensive der Fortuna. Mit Hennings und Nielsen vor sich dürften Emmanuel Iyoha und Maecky Ngombo nur geringe Chancen auf Einsätze haben. Letzterer gilt als Kandidat für eine erneute Leihe. Auch Raphael Wolf (Werder Bremen) dürfte nur spielen, wenn Stammtorwart Michael Rensing sich verletzen sollte. Wolf war für den zu VVV Venlo gewechselten Lars Unnnerstall geholt worden.

Trainer Friedhelm Funkel:

"Wenn es gelingt, die jungen Spieler zu halten, dazu vier oder fünf gute Leute dazu zu holen - dann kann auch unser Anspruch sein, nächstes Jahr aufzusteigen" , hatte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel im Mai 2017 gesagt.

Das erfahrenste Trainergespann der 2. Liga: Friedhelm Funkel (links) und Co-Trainer Peter Hermann.

Die Mannschaft zu verstärken, ist in seinen Augen gelungen. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass es härter wird und größere Konkurrenz da ist. Für mich ist das sehr gut, da ich mehr Optionen habe" , bilanzierte Funkel nach dem Trainingslager in Maria Alm.

Der 63-Jährige will in der neuen Saison schwerer ausrechenbar werden und hat dafür zusätzliche taktische Varianten üben lassen: "Wir wollen flexibel bleiben, der Gegner soll vorab nie wissen, in welchem System wir antreten." Im Härtetest gegen Sporting Charleroi (0:2) hatte Funkel eine Halbzeit mit Vierer- und eine mit Dreierabwehrkette spielen lassen.

Erwartungen an die neue Saison:

Welche Rolle Fortuna Düsseldorf in der Saison 2017/18 spielen wird, ist schwer vorherzusagen. In der abgelaufenen Spielzeit hatte der Klub auf dem Papier ein gutes Team, spielte in der Hinrunde im oberen Tabellendrittel mit, musste aber in der letzten Saisonphase erneut um den Klassenerhalt fürchten. Die Vereinsführung hat einen Platz unter den ersten sechs ausgegeben, Funkel sagt: "Ich würde gern meinen sechsten Aufstieg in die Bundesliga schaffen" .

Bis auf (den zuletzt verletzten) Akpoguma hat kein Stammspieler den Verein verlassen, die oft sehr berechenbare Offensive mit Einzelkämpfer Hennings ist verstärkt worden. Das Team ist eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern wie Rensing, Adam Bodzek oder Axel Bellinghausen und jungen Spielern mit Potenzial.

Mit dem FC Ingolstadt und Darmstadt 98 sind zwei Teams aus der Bundesliga abgestiegen, die nicht so dominant einzuschätzen sind wie der VfB Stuttgart und Hannover 96 im Vorjahr. Falls es gelingt, die Neuzugänge erfolgreich in die eingespielte Mannschaft zu integrieren, hat Düsseldorf genug Qualität, um beim Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. Doch dafür müsste die Funkel-Elf in einer ausgeglichenen 2. Liga eine konstante Saison spielen - dies gelang in den Vorjahren nicht.

Stand: 28.07.2017, 07:10