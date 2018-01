Aufbruchstimmung auf der Bielefelder Alm

So lief die Hinrunde

Die Arminia hat die Hinrunde überraschend positiv hinter sich gebracht. Mit Platz neun hat die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene die Erwartungen übertroffen. Immerhin haben die Ostwestfalen in der vergangenen Saison mit Platz 15 gerade noch so eben den Klassenerhalt geschafft. "Wir haben sechs Monate mehr Erfahrung gesammelt. Wir kennen die Abläufe besser" , sagt Saibene.

Auch die Sorgen vor der drohenden Insolvenz und den damit einhergehenden Lizenzentzug haben sich die Spieler nicht anmerken lassen. Nun, da die Finanzprobleme aus der Welt geschafft sind, dürfte nicht nur Erleichterung Einzug gehalten haben auf der Bielefelder Alm. Vielmehr dürfte der gesamte Klub mit einer Aufbruchstimmung in die Rückrunde gehen.

Video starten, abbrechen mit Escape Arminia Bielefeld präsentiert sein Sanierungskonzept | Lokalzeit OWL | 17.01.2018 | Verfügbar bis 24.01.2018 | WDR

Wer kommt, wer geht

Die Mannschaft bleibt zusammen, lediglich Stürmer Andraz Sporar hat den Verein in der Winterpause verlassen. Allerdings hatte es der Slowene nie zum Stammspieler geschaft. Der Leihvertrag mit dem FC Basel lief am Jahresbeginn 2018 aus. Ansonsten kann die mittlerweile eingespielte Mannschaft geschlossen in die Rückrunde gehen.

Dabei geht der Coach eigentlich sogar davon aus, dass es bei den Bielefeldern stetige Veränderungen beim Personal geben wird. "Ein Verein wie Arminia sollte in der Lage sein, jedes Jahr ein oder zwei Spieler zu verkaufen Das sollte unser Ziel sein und das ist auch mein Anspruch" , sagt Saibene. Doch in der jetzigen Situation wolle man keine Profis an andere Klubs abgeben. Es gebe zwar immer wieder anfragen, diese habe die Arminia aber allesamt abgelehnt.

Trainer

Jeff Saibene gelingt es immer besser, seine Vorstellungen von Fußball auf die Bielefelder Mannschaft zu übertragen. In der Defensive will der Luxemburger in einem 4-4-2 verteidigen lassen. In der Offensive wünscht er sich mehr Flexibilität von seinen Spielern. So soll, je nach Besetzung des Angriffs, seine Mannschaft zwischen dem 4-4-2 und einem 4-2-3-1 gewechselt werden können.

Spielt Patrick Weihrauch, soll dieser als alleinige Spitze agieren. Werden Andreas Voglsammer und Fabian Klos aufgeboten, soll die altbewährte Variante genutzt werden.

Ausblick auf die Rückrunde

"Wenn wir auf einem guten Level sind, sind wir eine richtig gute Mannschaft und für jeden Gegner nur schwer zu schlagen. Sind wir nicht zu 100 Prozent fokussiert, sind wir bieder" , sagt Saibene. In der Hinrunde haben seine Spieler häufig ihre bessere Seite gezeigt. Ob es in der Rückserie so weitergeht, scheint auch der Coach nicht seriös vorhersagen zu können.

Allerdings ist sich Saibene einer Sache bereits jetzt sicher: "Können wir das hohe Level allerdings über Wochen halten, gehören wir ins obere Drittel der Tabelle."

Stand: 21.01.2018, 10:00