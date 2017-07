So lief die vergangene Saison

Es war ganz knapp. Erst am letzten Spieltag konnte die Arminia den Klassenerhalt sichern. In der Rückrunde lagen die Ostwestfalen nur an den beiden letzten Spieltagen nicht auf einem Abstiegsplatz. Nachdem mit Rüdiger Rehm nach den ersten zehn sieglosen Spielen der erste Trainer wieder gehen musste, übernahm zunächst Interimscoach Carsten Rump. Er konnte direkt mit einem Ligasieg und dem Erfolg im Pokalspiel bei Dynamo Dresden auftrumpfen, doch fehlte ihm die nötige Lizenz. Dann übernahm Jürgen Kramny, doch als die Arminia unter ihm nach 24 Spieltagen an das Tabellenende gerutscht war, musste auch er schon wieder seine Koffer packen.

Reinhold Yabo erzielt im Schlüsselspiel gegen Braunschweig das 4:0.

Rump übernahm nochmal für ein Spiel, gewann erneut, musste dann aber wieder Platz machen für Jeff Saibene. Unter dessen Regie fingen sich die Ostwestfalen. Der Befreiungsschlag gelang am vorletzten Spieltag mit einem spektakulären 6:0 gegen Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig. Fatal die Auswärtsschwäche des DSC: In der Fremde gelangen mickrige zehn Pünktchen. 54 Gegentore sind der zweitschlechteste Ligawert. Allerdings schossen nur fünf Teams mehr Tore als die Arminia, die 50 Mal einnetzte.

Wer kommt? Wer geht?

In der vergangenen Saison zeigten beide Torhüter Schwächen. Wolfgang Hesl und Daniel Davari haben den Verein nun verlassen. Mit Stefan Ortega kommt ein alter Bekannter von Absteiger 1860 München zurück auf die Alm. Mit Nils Teixeira (Dynamo Dresden) verpflichteten die Ostwestfalen einen Konkurrenten für Florian Dick auf der rechten Abwehrseite. Konstantin Kerschbaumer (FC Brentford) und Patrick Weihrauch (Würzburger Kickers) sollen den Konkurrenzkampf im Mittelfeld anheizen.

In der vergangenen Saison noch Gegenspieler: Tom Schütz (l.) und Neuzugang Nils Teixeira.

Andraz Sporar (FC Basel) und Nils Quaschner (Union Berlin) sind neue Alternativen im Sturm. Der ausgeliehene Leandro Putaro wurde nun fest verpflichtet. Zudem schaffte Talent Henri Weigelt den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs ins Profiteam. 13 Spieler verließen den Verein, darunter einige verdienstvolle Spieler wie Sebastian Schuppan und Michael Junglas. Auch Reinhold Yabo, zuletzt eine wichtige Stütze im Team, kehrt nach seiner Leihe nach Salzburg zurück.

Trainer Jeff Saibene: "Nur 19 Feldspieler - das ist super so"

Der Kader wurde nicht nur aus Kostengründen verschlankt. " 19 Feldspieler sind eigentlich wenig, aber ich finde es super so ", sagte unlängst Trainer Saibene gegenüber der "Neuen Westfälischen". " Zuletzt hatte ich 23, 24 Feldspieler – das ist nicht meine Philosophie. Ich musste Spieler wie Schuppan oder Junglas auf die Tribüne schicken. Das hat mich sehr viel Energie gekostet, darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken machen ", so der Luxemburger, der im März vom Schweizer Erstligisten FC Thun gekommen war

Samir Arabi (l.) und Jeff Saibene kommen gut zurecht miteinander.

Der Coach wird die Bielefelder nach dem erfolgreichen Schlussspurt der vergangenen Saison nun auch in die neue Spielzeit führen. Der umgestaltete Kader trägt schon jetzt auch die Handschrift des Luxemburgers. " Wir haben zusammengesessen mit den Scouts und Trainern und haben gemeinsam eine Prioritätenliste gemacht. Am Schluss sind alle Spieler gekommen, die wir haben wollten. Das ist selten, das finde ich absolut top ", so Saibene, der mit dem Team um Sportdirektor Samir Arabi gut zurecht kommt und einen genauen Plan vor Augen zu haben scheint.

Erwartungen an die neue Saison

Die Saison 2017/18 soll in Bielefeld eine ohne nervenaufreibenden Abstiegskampf werden. " Die Liga ist extrem ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen ", sagte Präsident Hans-Jürgen Laufer jüngst gegenüber der "Neuen Westfälischen", " wichtig ist, dass wir einen guten Start hinlegen. Ich erwarte daher einen einstelligen Platz. " Entscheidend wird sein, ob es dem Trainer gelingt, die vielen Fehler, die das Abwehrverhalten in der vergangenen Saison prägten, abzustellen.

DSC-Präsident Hans-Jürgen Laufer erwartet einen einstelligen Tabellenplatz.

Wie kann sich der abgelöste Kapitän Fabian Klos in das Spiel des Trainers einfügen? Können die Sturm-Alternativen in die Bresche schlagen, wenn es bei Klos nicht läuft? Schaffen die jungen Spieler wie Keanu Staude, Leandro Putaro und Henry Weigelt den nächsten Schritt? Es sind viele offene Fragen, die eine Einschätzung schwierig machen. Unter Jeff Saibene hatte die Arminia in den letzten acht Spielen der vergangenen Saison viermal gewonnen und nur einmal verloren. Sollte der DSC die neue Stabilität in die neue Saison mitnehmen können, sollte der Wunsch nach einer sorgenfreien Spielzeit Wirklichkeit werden.

Stand: 25.07.2017, 15:01