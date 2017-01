Arminia muss gut in die Rückrunde starten

So lief die Hinrunde

Dass die Ostwestfalen sich in der Vorbereitung zur Saison nach dem Abgang von Norbert Meier einen neuen Trainer suchen mussten, kam für die Verantwortlichen unerwartet. In Rüdiger Rehm wurden große Hoffnungen gesetzt, doch unter dem ehemaligen Großaspacher gewann die Arminia nicht ein Ligaspiel und verlor die Stabilität, die sie vergangene Saison so stark gemacht hatte. Nach dem 0:4 in Düsseldorf am 10. Spieltag musste Rehm gehen, und Carsten Rump übernahm das Team interimsweise. Unter ihm gewann der DSC nicht nur das erste Pflichtspiel (1:0 im wichtigen DFB -Pokalmatch in Dresden), die Arminia setzte mit dem ersten Ligasieg im Spiel danach (1:0 gegen Sandhausen) noch einen drauf.

Als am 13. Spieltag Jürgen Kramny für Carsten Rump übernahm, dem die nötige Trainerlizenz fehlt, durften die Bielefelder mit dem 2:1 gegen Heidenheim einen weiteren Erfolg feiern. Das Team stabilisierte seine Leistungen und fand zu seiner Kompaktheit zurück, doch im letzten Hinrundenspiel, als die Arminia einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller hätte machen können, fiel die Mannschaft beim 1:2 gegen Dresden in alte Muster zurück.

Pech hatte die Arminia mit Verletzungen: Mit Christopher Nöthe, Julian Börner und Manuel Prietl fielen während der Hinrunde gleich drei Stammspieler mit langwierigen Schulterverletzungen aus. Gut, dass Andreas Voglsammer gegen Ende der Hinrunde mit insgesamt fünf Treffern zu seiner Torgefährlichkeit fand.

Wer kommt, wer geht

Auf Spielern wie Julian Börner (nach Verletzung) und Neuzugang Sören Brandy (r.) ruhen die Hoffnungen.

Mit Michael Mak verließ ein Spieler die "Alm", der in der Hinrunde nicht von sich reden machen konnte (nur 1 Einsatz in der Liga). Große Hoffnungen werden in die Verpflichtung von Sören Brandy (Union Berlin) gesetzt. Der Offensivmann soll in die Rolle des "Zehners" schlüpfen und im Mittelfeld die Bälle verteilen. Durch die Verletzung von Manuel Prietl, der wohl noch bis März ausfallen wird, wurde eine Nachverpflichtung für die Position nötig, zumal David Ulm, ebenfalls mit Spielmacherqualitäten ausgestattet, nicht in Form ist.

Nicht mit ins Trainingslager nach Benidorm fuhren Florian Dick und Dennis Brinkmann. Sollten sich Abnehmer für die beiden Routiniers finden, ist eine weitere Spielerverpflichtung wohl nicht ausgeschlossen.