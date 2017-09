Ramazan Yildirim hat Geburtstag. Doch zum Feiern wird dem Sportdirektor der SpVgg Greuther Fürth nicht zumute sein. Die Franken stehen in der zweiten Liga auf dem letzten Tabellenplatz und sind als einziges Team noch ohne Punkt. Doch was wohl noch schlimmer ist: Sie stehen ohne Trainer da.

Zehn Tage nach der Entlassung von Janos Radoki ist kein neuer Chefcoach in Sicht. "Wir haben noch keinem Trainer ein Angebot gemacht" , sagte Klubpräsident Helmut Hack den "Nürnberger Nachrichten": "Egal, welche Namen Sie bislang gehört haben, ignorieren Sie das."

Keine Hektik

Gesucht wird ein Trainer, der "das Potenzial der Mannschaft ausschöpft und ihr Kompetenz gibt" . So umschreibt Yildirim das Anforderungsprofil gegenüber dem "kicker". Dabei sei "Hektik kein guter Ratgeber" , sagt er. Doch die Zeit drängt. Am Freitag (09.09.17) beim Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden betreut Co-Trainer Mirko Dickhaut das Team.

Yildirim will keinen Schnellschuss. Seit Januar 2016 ist der Ex-Profi Direktor Profifußball bei der Spielvereinigung. Nach der Entlassung von Trainer Stefan Ruthenbeck im November 2016 war Radoki schon der zweite, der in Yildirims Amtszeit den Ronhof verlassen musste. Der nächste Coach sollte also einer von längerer Dauer sein. Deshalb wolle man sich "Zeit lassen" , so hieß es. Und Dickhaut sei "bis auf Weiteres" Interimstrainer.

"Signale aus der Mannschaft"

Mit Radoki hatte es jedenfalls nicht gepasst. Angeblich soll es sogar einen Spieleraufstand gegen den Ungarn gegeben haben. Nach Berichten der "Nürnberger Nachrichten" und der "Nürnberger Zeitung" soll das Team nach der Niederlage gegen den FC Ingolstadt rebelliert haben. "So ist das nicht richtig. Ein Aufstand war das nicht" , sagte Yildirim.

Er räumte aber immerhin ein, "Signale aus der Mannschaft" empfangen zu haben. "Freude und Lockerheit waren bei den Spielern nicht mehr zu spüren" , erklärt er. Es habe sich das Gefühl, "etwas verändern zu müssen, verfestigt" . Radoki galt als unbequem und konsequent - was wohl nicht bei jedem Spieler gut ankam. "Es ist schade, dass wir den Weg mit Janos nicht fortsetzen können. Aber am Ende geht es um die Zukunft des Vereins, der über allem steht", sagte Hack.

Zwei neue Spieler

Der Weg soll am besten bald wieder in Bundesliga führen. Dort spielte die "Kleeblätter" schon in der Saison 2012/13, stiegen aber gleich wieder ab. Im Mai 2014 verpasste der Klub die Rückkehr ins Oberhaus nur knapp und scheiterte in der Relegation nur wegen der Auswärtstorregel am Hamburger SV.

Der neue Trainer, wer auch immer das dann ist, darf sich über zwei neue Spieler freuen. Kurz vor Ende der Transferperiode holte Fürth Levent Aycicek. Der spielte zuletzt beim Bundesligisten Werder Bremen und bei 1860 München. Julian Green kommt auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Beide spielen im offensiven Mittelefeld und sollen die Angriffsschwäche der Fürther beheben. Die brachte es in vier Zweitligapartien bisher nur auf zwei Tore. In der Länderspielpause fuhr die Spielvereinigung zudem einen Testspielsieg ein. Im ersten Spiel unter Mirko Dickhaut kam das Team zu einem 3:2 gegen die deutsche U20-Nationalmannschaft.

Chance für Dickhaut?

Was die Trainersuche angeht, sind unter anderem Markus Kauczinski und Tayfun Korkut im Angebot. Oder auch Jos Luhukay oder Kosta Runjaic und Gertjan Verbeek - nur um einige zu nennen. "Es geht nicht darum, wer der beste Trainer ist. Es geht darum, wer der Beste in dieser Situation ist" , sagte Hack. Vielleicht ist es ja Dickhaut.

Sollte der in Dresden mit Fürth einen Sieg einfahren, bringt er sich jedenfalls nachhaltig ins Gespräch. Und Ramazan Yildirim bekäme dann ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk und hätte doch noch was zu Feiern.

vdv/sid/dpa | Stand: 07.09.2017, 11:18