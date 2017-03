Breitenreiter, der das Team vor der Länderspielpause übernommen hatte, dürfte mit den ersten Eindrücken zufrieden sein: Hannover 96 scheint nach dem 3:1-Testspielerfolg gegen Schalke 04 für das Heimspiel gegen Spitzenreiter Union (Hinspiel 2:1 für Berlin) gut gerüstet, wenn auch bei den Königsblauen zahlreiche Stammkräfte fehlten.

Neues System: Zurück zum Erfolg?

Ziel Wiederaufstieg: Trainer André Breitenreiter und Sportdirektor Horst Held

Verglichen mit den letzten Partien unter Daniel Stendel war die Mannschaft des Tabellenvierten kaum wiederzuerkennen – so flüssig und nach vorn ausgerichtet gerieten die Kombinationen im neuformierten 4-4-2-System.

Dazu zeigten die Stürmer Niclas Füllkrug und Artur Sobiech Zug zum Tor und markierten jeweils einen Treffer. Doch bremsen Trainer und Manager Horst Held die bei den Fans neu aufflammende Euphorie in der niedersächsischen Hauptstadt und mahnen den Testspielcharakter der Begegnung an. " Union ist ein sehr homogenes Team in einer tollen Verfassung ", betont Breitenreiter. " Sie sind zur Zeit das beste Team der Liga und zu Recht auf Platz eins. "

Erstklassige Pläne: Aufstieg und Stadion-Ausbau

Ausgelassen: Union-Trainer Jens Keller nach dem 1:0 über Nürnberg

Auch Unions Coach Jens Keller dürfte nach sechs Ligasiegen in Folge Mühe haben, die gestiegenen Erwartungen nach der erstmaligen Eroberung der Tabellenführung zu dämpfen - dem ungewohnt schwerfälligen 1:0-Erfolg gegen Nürnberg zum Trotz.

Zumindest zeigt sich das Stadion An der Alten Försterei mit zu wenig Sitzplätzen zurzeit noch nicht noch nicht reif für die erste Liga. Künftig soll die altehrwürdige, 22.000 Zuschauer fassende Arena 35.000 Plätze bieten, konkrete Pläne will Präsident Dirk Zingler nach dem letzten Spieltag vorstellen.

Schließt 96 auf oder setzt sich Union ab?

Stimmungsvolles Schmuckkästchen: Das Stadion An der Alten Försterei

Vier Punkte liegen die 96er hinter ihrem Konkurrenten – und befinden sich damit in Lauerstellung. Während die Mannschaft voraussichtlich in Bestbesetzung auflaufen kann, müssen die Köpenicker auf ihr defensives "Herzstück" Stephan Fürstner verzichten, dem nach einer Knieoperation eine längere Verletzungspause droht. Doch dürfte der Ausfall des auf vielen Positionen gleichermaßen stark besetzten Teams mit dem ligaweit zweitbesten Angriff und den wenigsten Gegentreffer nicht wesentlich erschüttern. Zumal Kristian Pedersen nach überstandener Oberschenkelblessur wieder als Linksverteidiger zur Verfügung steht. So erwartet Keller denn auch ein Duell auf Augenhöhe: " Die Chancen stehen 50:50 ."

Für Spannung ist allemal gesorgt: Mit dem Spiel in Hannovers ausverkaufter Arena steht Union eine echte Bewährungsprobe bevor, doch ebenso können sich die 96er mit drei Punkten wieder voll im Aufstiegsrennen zurückmelden. Oder bei einer Niederlage sieben Punkte hinter den Spitzenreiter abrutschen und womöglich auch den Anschluss an die Konkurrenten aus Stuttgart und Braunschweig verlieren.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 01.04., 18.00 Uhr

Stand: 31.03.2017, 08:30