Eintracht Braunschweig ist am Montagabend (10.04.2017) mit einem 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden auf einen Aufstiegsplatz gestürmt. Der späte Treffer von Ken Reichel in der Nachspielzeit bescherte den nunmehr seit sieben Spielen ungeschlagenen Niedersachsen den Sprung auf Platz zwei hinter dem punktgleichen Spitzenreiter VfB Stuttgart. Für die fünftplatzierten Dresdner sind nach der Niederlage wohl alle Aufstiegsträume dahin.

Braunschweig lange ohne Ideen und Explosivität

Insbesondere in der ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften weitgehend. Klare Torgelegenheiten waren absolute Mangelware. Die einzige echte Einschussmöglichkeit in den ersten 45 Minuten vergab Dynamo-Torjäger Stefan Kutschke, der in der 40. Minute mit einem Flachschuss am Braunschweiger Torhüter Jasmin Fejzic scheiterte.

Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht verzichtete in seiner Startformation auf seine beiden Torjäger Christoffer Nyman und Domi Kumbela, die zunächst nur auf der Auswechselbank saßen. Vor 22.800 Zuschauern fehlte es bei den Gastgebern dadurch lange an Ideen und Explosivität im Strafraum.

Reichel mit dem späten Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel ersetzte Nyman den unauffälligen Suleiman Abdullahi, doch mehr vom Spiel hatten erst einmal die Gäste. Für Erheiterung auf den Tribünen sorgte eine Zwangspause in der 60. Minute, die Rasensprenger schalteten sich automatisch ein, per Hand wurde das Malheur binnen 120 Sekunden behoben.

Nyman hätte in der 77. Minute für die Entscheidung sorgen können, scheiterte aber freistehend an Dynamo-Schlussmann Marvin Schwäbe. In der Nachspielzeit fasste sich Reichel aus rund 18 Metern ein Herz und traf doch noch zum umjubelten Sieg.

Lieberknecht: "Mannschaft ist um ihr Leben gerannt"

"Diese Wende, dieser Sieg - das war unfassbar, mir fehlen wirklich die Worte", sagte Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht bei Sky. "Das war eine unglaublich starke Leistung meiner Mannschaft, die um ihr Leben gerannt ist."

dpa/sid | Stand: 10.04.2017, 22:05